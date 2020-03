Contingencia por coronavirus retrasa ejecución de planes para la niñez

La iniciativa NiñezYa asegura que los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) no se están realizando como obliga la ley porque los alcaldes y gobernadores están enfocados en atender la emergencia por el coronavirus. Por eso, piden que se amplíe el proceso de aprobación de PDT para que los asuntos sobre el desarrollo de niños y adolescentes no se vean afectados.

Estos planes son los instrumentos de planificación que orientan las acciones de las administraciones departamentales, distritales y municipales durante un periodo de gobierno y requieren de tiempo para consultarlo con diferentes sectores poblaciones en los territorios.



La representante Ángela Sánchez, vicepresidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Cámara, quien lidera a un grupo de congresistas, ha dicho que los nuevos mandatarios requieren una ampliación de tiempo para presentar los PDT.



NiñezYa asegura que hasta el momento no se han cumplido la Ley 152 de 1994, el artículo 339 de la Constitución Nacional ni el artículo 204 del Código de la Infancia y la Adolescencia para la formulación de los planes, pues se debe hacer encuentros y reuniones con las comunidades y elaborar diagnósticos de la situación que presentan los niños en los municipios y departamentos.



“NiñezYA ha constatado que en algunos municipios y departamentos del país, en especial aquellos en zonas más alejadas y rurales, aún no tienen el documento preliminar del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), por tanto el ejercicio no se ha llevado con la rigurosidad que el proceso requiere y exige para ser aprobado a más tardar el 31 de mayo” afirmaron en un comunicado, y señalaron que el año pasado algunos programas de gobierno, analizados en 20 ciudades, no tenían presente asuntos para la niñez.



También resaltaron que se debe atender lo urgente sin olvidar lo importante y atender a los niños que viven en zonas apartadas, en condiciones de pobreza, con dificultades para la seguridad alimentaria, en proceso de restablecimiento de derechos y desplazamiento forzado.



Finalmente, afirmaron que “desde NiñezYA hacemos un llamado al presidente Iván Duque para que amplíe el proceso de construcción y aprobación de los PDT. Así mismo, a alcaldes y gobernadores para que en sus planes de desarrollo reflejen los asuntos impostergables para garantizar los derechos de la niñez. Ofrecemos nuestra capacidad técnica, conocimiento y experiencia para que estos procesos culminen de manera exitosa y cumpliendo lo ordenado por la ley”.

