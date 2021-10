Petro y Peñalosa discuten por obras del metro de Bogotá

Una nueva discusión entre los exacaldes de Bogotá y hoy precandidatos presidenciales Enrique Peñalosa y Gustavo Petro se dio hoy a través de Twitter.



“Contratamos Metro elevado, más agradable para pasajeros, porque expertos internacionales lo recomendaron. Además del Metro contratamos troncales TransMilenio nuevas. Gustavo habla, pero no contrató ni Metro, ni troncales. Nosotros hicimos obras q generan empleo y mejoran la vida”, respondió Peñalosa a un trino en el que Petro aseguró:

“Carlos Alberto Sandoval y Alexandra Rojas, socios de Peñalosa en paraísos fiscales, funcionarios del Distrito y de la FDN, tienen mucho que decir sobre la estructuración del metro elevado y la destrucción del proyecto del metro subterráneo”.



A la respuesta de Enrique Peñalosa, Gustavo Petro afirmó: “Acabaste con el metro. No existe experto internacional de valía que se le ocurra sacrificar ciudades densas con metros elevados. Pusiste en la FDN a tu socio comercial en los paraísos fiscales para que te avalara la destrucción del proyecto metro subterráneo”.



Además, dijo que, durante su administración, entregó las troncales de la 26, la 10, la sexta, los estudios de la Boyacá cuatro troncales de tranvía, el metro subterráneo y la licitación de la flota sin contaminación de la Caracas autonorte. “Tú, nada. Solo destruiste el proyecto del metro por una casa en el aire”, manifestó Petro.



Y añadió: “Si hubieras continuado la licitación del metro subterráneo que te dejé y no hubieras suspendido las troncales de tranvías, si no hubieras echado los médicos y médicas que iban a los barrios, hoy serias el candidato presidencial más fuerte y Bogotá sería mejor, yo votaría por ti. Pero debo reconocer que mantuviste la construcción de los colegios que dejamos contratados o en estudios, yo logre entregar 23 de las 45 sedes nuevas que comenzamos, y eso hay que aplaudirlo”.



Si Gustavo demuestra que dejó la licitación del metro subterráneo andando, yo renuncio a la política. Ese proyecto no estuvo ni remotamente cerca de comenzar licitación. Ni siquiera tuvo el análisis de beneficio/costo aprobado en Planeación. https://t.co/i1A66dvw1v pic.twitter.com/P5UR9IxeVK — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) October 6, 2021

Peñalosa volvió a responder y esta vez aseguró: “Si Gustavo demuestra que dejó la licitación del metro subterráneo andando, yo renuncio a la política. Ese proyecto no estuvo ni remotamente cerca de comenzar licitación. Ni siquiera tuvo el análisis de beneficio/costo aprobado en Planeación”.



El exalcalde afirma que las afirmaciones de Petro son “cada vez más delirantes” y desafía a Petro a demostrar que dejó la licitación del metro andando”. “Si lo demuestra yo renuncio a la política. Pero si no puede demostrarlo, que renuncie él”, expresa.

