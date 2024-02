'No es inconstitucional que la gente se manifieste': Petro responde a César Gaviria

El presidente Gustavo Petro le respondió al expresidente César Gaviria, quien en un duro comunicado, criticó los bloqueos que se presentaron este jueves en las entradas del Palacio de Justicia.



Gaviria manifestó que "el presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución, no solo se salió del estado de derecho sino que estaría incurriendo en actos criminales".



El director del Partido Liberal, además, indicó: "No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años en que estas instituciones defendieron nuestra democracia y que en doscientos años de vida republicana nunca hemos visto actuaciones como las que estamos observando en el día de hoy".



Césa Gaviria, expresidente de Colombia. Foto: Prensa Cámara

El presidente Gustavo Petro respondió a estas críticas. En su cuenta de X, manifestó: "No señor Gaviria. No es inconstitucional presentar una terna de mujeres decentes a ser fiscal general de la nación y no es inconstitucional que la gente se manifieste para diluir un golpe contra el Presidente que eligieron legítimamente. Lo inconstitucional es entregar las instituciones del estado a la mafia".



REDACCIÓN POLÍTICA