'La vía a la paz es escuchar a la juventud': Petro en nueva alocución

Este miércoles 9 de junio en la mañana, el senador Gustavo Petro publicó un video en sus redes sociales que señala a la 'maquinaria de muerte' del Gobierno en las recientes movilizaciones sociales.

En un video de casi siete minutos el senador Gustavo Petro se dirigió al país.



En la grabación el exalcalde de Bogotá habló de las causas y los problemas que el país afronta, a su juicio, en el marco de las movilizaciones sociales que vive el país desde el pasado 28 de abril.



Su mensaje trata principalmente sobre la juventud y su papel en las protestas. Tampoco escatima en señalar la responsabilidad del gobierno del presidente Duque y lo que llamó su 'maquinaria de muerte'.

Petro inicia el video con una aclaración en la que señala que no comparte los bloqueos ni las manifestaciones contra el gobierno de Duque por la violencia generada.



"Los bloqueos se han convertido en trampa para la juventud que se aferra a defender el territorio donde vive(...). ese afán de defensa los hace no retroceder, los expone de frente contra una maquinaria que el mismo gobierno preparó con dineros invertidos en luchar contra la pandemia", indica con duras acusaciones.



El senador reitera su rechazo a la actitud tomada por el mandatario y su gabinete como causantes del estallido social por su 'insensibilidad' y su 'violencia sistemática'. Insiste en que la vía a la paz es 'escuchar a la juventud' y las manifestaciones pacíficas.



Sobre este último punto, Gustavo Petro recordó que en el pasado sí ha convocado marchas, tanto en su periodo como alcalde por cuenta de su destitución, o en otras protestas de 2010 y 2018. Sin embargo, según dice, siempre han abogado por mecanismos pacíficos.



El video fue publicado en su cuenta de Twitter y ha recibido múltiples críticas. El senador señala que esta sería 'la tercera alocución que da al país', una palabra que, para muchos usuarios, demuestra que el funcionario se ha dado atribuciones de autoridad que no posee. Sin embargo, hubo otros seguidores que apoyaron su mensaje.

Según la última encuesta de Invamer, Gustavo Petro encabeza la intención de voto de cara a las elecciones de 2022.