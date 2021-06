Petro es el candidato más fácil de vencer: María Fernanda Cabal

María Fernanda Cabal comenzó su precandidatura presidencial con un recorrido alrededor del país para sumar apoyos.



En entrevista con el portal 'Kienyke', la senadora aseguró que su precandidatura no fue una idea suya, sino que fue la opinión pública quien le pidió que se lanzara.



Sin embargo, dentro del uribismo también suenan otras precandidatas como Paloma Valencia, Paola Holguín o María del Rosario Guerra, con quienes Cabal tendrá que competir al interior del Centro Democrático por su candidatura.



"Siempre es bueno que haya aspirantes, lo grave es que no haya. Cuando usted tiene candidatos tiene un abanico de opciones, y aquí debemos tener claro que la centroderecha se tiene que unir. No me disgusta, lo que hay que buscar son fórmulas para elegir a quién representará a esa centroderecha, y que haya la suficiente conciencia para no pelear", dijo Cabal para el portal.



Adicionalmente, expresó que, en una posible segunda vuelta presidencial, le gustaría competir con Petro.



"Yo creo que el candidato más fácil de derrotar es Gustavo Petro. No solo porque hay una mayoría que no quiere vivir como en Venezuela sino que se les fue la mano con esta toma guerrillera que quisieron disfrazar de paro”, manifestó.



Finalmente, Cabal aseguró que las banderas de su campaña serían el fortalecimiento de la seguridad, la justicia y la lucha contra el narcotráfico.

