En la posesión de miembros del gobierno que se llevó a cabo este miércoles, el presidente Gustavo Petro cuestionó cómo se ha implementado la Reforma Rural integral del acuerdo de paz con las Farc. "El primer punto del acuerdo está entre 30 y 60 billones de pesos. ¿Dónde está esa plata?", se preguntó.



"Me he encontrado con un laberinto de instituciones alrededor del tema de la paz. Creo que es un mecanismo para no hacerla (...) ninguna tiene la capacidad de volver realidad el acuerdo de paz con las Farc", empezó controvirtiendo el mandatario.

El jefe de Estado agregó que hay que entregarle al campesinado tres millones de hectáreas fértiles: "Le pregunté a los funcionarios que estaban y a los nuevos cuánto vale comprar esas hectáreas y nadie sabía. Nadie se había hecho esa pregunta ¿Cómo se hace para cumplir?".

Petro ejemplificó su crítica diciendo que "si la Andi expresa que es muy malo pagar impuestos por 21 billones de pesos, quitándole privilegios tributarios que se han consolidado a lo largo de décadas, pero que el primer punto del acuerdo de paz con las Farc vale 60 billones, no 21; entonces lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir con el acuerdo".



El presidente Gustavo Petro señaló que la reforma rural integral es el punto más rezagado en cuanto a implementación del acuerdo de paz. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / Archivo EL TIEMPO

​Frente a ese punto, el presidente enfatizó en la forma de conseguir ese presupuesto. "Yo le pregunto a la sociedad colombiana cómo vamos a conseguir esos 60 billones de pesos ¿Nos lo van a regalar, quién los va a poner sobre la mesa? (...) Queremos paz, queremos que la sociedad abandone la violencia, pues tenemos que cumplir los acuerdos firmados. Ese es el primer requisito".



Finalmente, el mandatario destacó que los más ricos de los ricos no quieren pagar impuestos, quieren que lo pague la gente trabajadora. "Les parece más rentable gastarse la plata de la Reforma Agraria acordada en un año de guerra. O más bien hacemos el esfuerzo y no gastamos la plata en la guerra sino en la paz (...) Hacerla empieza por gastarse un dinero público para comprar 3 millones de hectáreas de tierra fértil”, agregó.

REDACCIÓN POLÍTICA