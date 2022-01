Tras varios días de incertidumbre en el ambiente político, este sábado el candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y el expresidente Álvaro Uribe anunciaron desde Barranquilla que, por ahora, el aspirante del Centro Democrático seguirá por su propia cuenta y no se unirá al Equipo por Colombia.



"Integrantes de dicha coalición (Equipo por Colombia) han tachado con descalificaciones al Centro Democrático y a mi persona como candidato. Por estas razones no es posible estar con dicha coalición y continuaré mi candidatura por un país libre", indicó Zuluaga junto al expresidente y en compañía de los candidatos al Congreso de su partido.



Zuluaga comenzó su discurso, asegurando que desde que asumió la candidatura ha "buscado una coalición pensando en los superiores intereses del país" y que en esa búsqueda ha "procedido con el mayor respeto por todos los integrantes del Equipo por Colombia".



A pesar de su decisión, agradeció por las "respuestas positivas" que recibió por parte del presidente del partido Conservador, Omar Yepes, de David Barguil, de Federico Gutiérrez y del partido MIRA.



Eso sí, dio a entender que no descarta que para la segunda vuelta se una con algún otro candidato. "Reafirmo mi vocación de siempre: trabajar en la búsqueda de un amplio consenso que defienda a Colombia del populismo de izquierda", dijo.



Horas antes el expresidente había asegurado que Zuluaga tenía las facultades para decidir si busca acercamientos políticos con coaliciones para la campaña presidencial. “La Convención del partido le dio plenos poderes sobre esos temas al doctor Óscar Iván. Ese es un tema que vamos a escucharlo a él”, dijo.

Desde Barranquilla, el @CeDemocratico: más unido que nunca 💪🏼🇨🇴

Pero poco después la senadora María Fernanda Cabal publicaba un comunicado en el que aseguraba que el exsenador Uribe le había pedido a la bancada de su partido acompañarlo a dar el anuncio y "apoyar la decisión de no integrar, por ahora, ninguna coalición de cara a las presidenciales".



De acuerdo con la política uribista, los colombianos no votarán por coaliciones sino por personas e ideas. "Antes que la adhesión a coaliciones, considero más importante la verdadera adhesión de todos los miembros del Centro Democrático a sus principios", indicó.



Le pido a @OIZuluaga y a mi partido @CeDemocratico que no hagamos parte de la coalición del Equipo Colombia.



Nuestra coalición es la ciudadanía.

Por otro lado, la senadora Paloma Valencia le había pedido a su partido no unirse la coalición de centro derecha debido a que, según ella, algunos integrantes de Equipo por Colombia habían "maltratado" al candidato del Centro Democrático.



“Esto es muy grave”, indicó, añadiendo que "es un veto que no solo es contra una persona cuyo comportamiento ha sido impecable, sino contra un movimiento político; me están vetando a mí y a todos los ciudadanos que votan por el uribismo”, explica.



En entrevista con EL TIEMPO, Zuluaga había asegurado estar dispuesto a presentarse en una consulta en marzo entre distintos sectores políticos de derecha. "Yo propongo una unión de varios sectores políticos para llegar con un solo candidato y derrotar con votos la amenaza de la izquierda y del populismo para Colombia. Propongo una consulta interpartidista en el mes de marzo", había asegurado.



No obstante, parece ser que el rechazo de algunos de los integrantes de Equipo por Colombia hizo que el partido de Gobierno optara por irse en solitario, por lo menos hasta la primera vuelta.



Le cerraron las puertas

Todo comenzó cuando Álex Char dio el primer portazo a Zuluaga: “No estoy de acuerdo con la llegada del candidato del Centro Democrático a esta coalición. Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”, dijo a EL TIEMPO, en entrevista con con la periodista María Isabel Rueda.



No fue el único en tirarle la puerta de parte de esta coalición a donde se creía que Zuluaga desembarcaría en cualquier momento. “Esa ha sido mi posición desde un inicio”, le dijo también a EL TIEMPO la exgobernadora del Valle Dilian Francisca Toro.



“Siempre hemos dicho que en este grupo pensamos más que en cualquier cosa en la gente, más que en ideologías y en polarización y extremos”, argumentó ella.



El jueves, antes de abandonar la competencia, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry también se mostró “reticente” al ingreso de Zuluaga, mientras que Enrique Peñalosa se abstenía de dar una opinión en público.



En cambio, quienes sí se mostraron partidarios de darle la bienvenida, el senador conservador David Barguil y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, fueron a una cita de la coalición, el mismo jueves, con la convicción de que podían convencerlos de las sumas que simboliza Zuluaga.



De izq. a der.: Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil y Juan Carlos Echeverry. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

En el encuentro estuvieron virtualmente Char y Peñalosa, afectado por covid-19. Las cargas se habían cambiado porque tras la salida del reticente Echeverry entraba el partido Mira.



Carlos Guevara, presidente de Mira, ese día se mostró prudente, pero dejó en claro su postura de lo que sería su debut en la coalición: “No debe cerrarse la puerta a ningún candidato que genere en cierto modo sinergias y que tenga apuestas programáticas y temas fundamentales para Colombia, que requieren unión y esfuerzos”.



Sin embargo, no hubo humo blanco. Y, por si fuera poco, todos coincidieron al afirmar que no había prisa. Que había tiempo de aquí al 12 de febrero.



El calendario les daba la razón porque hasta esa fecha las coaliciones pueden informar a la Registraduría quienes irán en el tarjetón. Pero, políticamente, agudizaban la posición de incertidumbre que ha acompañado a Zuluaga en esta, su segunda ocasión en la que busca llegar a la Casa de Nariño.



El difícil arranque de Zuluaga hacia la Casa de Nariño

De acuerdo con expertos, el arribo de Zuluaga a Equipo por Colombia podría haber aportado una cifra significante de votos. “En términos electorales, la entrada del Centro Democrático se mide en que puede poner más de 3 millones de votos, los cuales son altamente necesarios considerando que el 13 de marzo se van a potenciar las coaliciones que más votos saquen y puedan jalonar diferentes listas a Cámara y Senado”, dice el analista político Guillermo Henao.



Veinte años atrás, la situación era diametralmente distinta. Estar junto a Uribe era el pasaporte a la victoria. Ha pasado mucha agua bajo el puente desde aquel 2002, cuando las multitudes querían estar en la foto con Uribe y este se permitía ganar de una envión la presidencia, en primera vuelta, experiencia que de manera inédita repitió en 2006.



Volvió a mostrar su fortaleza, otra vez, imponiéndose con el ‘No’ en el plebiscito, en 2016, y volvió a triunfar con Iván Duque en 2018. Es difícil encontrar en las páginas de la historia de las democracias un caso similar.



“Precisamente –dice el analista Pedro Viveros– ahí está el origen de esta situación: 20 años es mucho tiempo y ahora hay una nueva generación de votantes que buscan un cambio. Los miembros de Equipo por Colombia saben que tienen opciones reales de ganar, pero que al admitir a Zuluaga este se les podía convertir en un lastre, en un encarte político”.



Para el consultor político Andrés Segura, Uribe, sin embargo, tiene todavía mucha cuerda, aunque le falta jugársela a fondo por Zuluaga. “Formalmente él es el candidato, pero como hubo dudas en su elección planteadas por gente de su propio partido como María Fernanda Cabal y luego ha crecido la versión de que Uribe prefiere a Federico Gutiérrez, los militantes pueden confundirse”. Cuando las bases uribistas, dice Segura, vean que Zuluaga es el que dice Uribe, el candidato volverá a brillar.



Pero ¿podrá recargarse lo suficiente para ganar la presidencia? Viveros lo ve difícil y cree que Petro se frota las manos si le ponen a Zuluaga en segunda vuelta. “En las elecciones de 2018, Petro sacó 8 millones de votos frente a una figura joven, fresca, moderna, como era Duque. ¿Es Zuluaga la figura renovada para frenar ese ascenso de Petro?”, pregunta Viveros. “Lo dudo”, responde.



Nunca se debe subestimar el potencial electoral del uribismo, que a pesar de que está muy disminuido frente a otras elecciones, todavía mueve bastante opinión, dice Juan Federico Pino Uribe, doctor en Ciencia Política.





