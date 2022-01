El aspirante presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, le dijo a EL TIEMPO que lo sorprendió que el exalcalde Alejandro Char haya mostrado su desacuerdo con el ingreso del uribismo a Equipo por Colombia y explicó que es el ‘populismo de izquierda’ al que, según él, está expuesto el país en estas elecciones.



¿Por qué tomó la decisión de no ir en Equipo por Colombia para la elección presidencial?

Si el ingreso de un candidato a una coalición demora semanas, reuniones y negociaciones, no quiero imaginar lo que demorarían en implementar un plan para mejorar la vida de las personas. Sumado a eso, las actitudes y mensajes de algunos miembros del Equipo por Colombia han ofendido los principios del Centro Democrático, que salvaron al país de las garras del terrorismo.



¿Le sorprendió el desacuerdo de Alejandro Char con su ingreso a Equipo por Colombia?

La realidad es que me sorprendió y a la mayoría de los militantes del partido los indignó, porque creo que no se valoró lo que ha sido nuestro partido y nos sentimos maltratados. Pero bueno, esas declaraciones públicas son parte de todo esto que nos ha llevado a entender que ahora no es posible estar en esa coalición y seguiremos nuestro rumbo.

Reafirmo mi vocación de siempre, trabajar en la búsqueda de un amplio consenso que defienda a Colombia del populismo de izquierda. pic.twitter.com/CWi5PM8LWh — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) January 16, 2022

¿Qué opina de que la senadora Cabal, una de sus más duras competidoras por el aval uribista, lo haya acompañado a anunciar esta decisión?

Como dice el refrán, ‘una imagen vale más que mil palabras’. Ahí están los hechos. Un partido unificado alrededor de una decisión que tomé.



Mucha gente dice que la votación uribista se irá para el exalcalde Federico Gutiérrez, ¿qué opina?

Nosotros no estamos preocupados por qué vaya a pasar con otros sectores políticos. Nuestro trabajo es pensar en nosotros mismos y cómo unificar nuestro partido, hacer una gran elección para Senado y Cámara y acompañar este trabajo de la candidatura presidencial.



¿Y qué posibilidades hay de un acuerdo entre el Centro Democrático y el exalcalde Gutiérrez antes de la primera vuelta?

Este es un camino largo. Nosotros siempre estamos abiertos a dialogar y a mirar qué es lo que más le conviene al país dentro del propósito de darles solución a unos problemas centrales de los ciudadanos y evitar que a Colombia le llegue el populismo de izquierda.

¿A qué se refiere cuando habla de ‘populismo de izquierda’?

Petro para mí es un peligro para la democracia en Colombia, porque es una candidatura que estimula el odio de clases. Él es una persona que afecta el desarrollo de la inversión y la empresa privada, el emprendimiento. Tiene un discurso amenazante. Hay que ver lo que habla de acabar con ciertos sectores productivos para el país, incluso de expropiar.



¿Qué viene para su candidatura?

Seguir haciendo lo que la gente espera: llevar soluciones y enfrentar a nuestro enemigo que es el populismo de izquierda y su socio, el terrorismo. Debatir con los que ponen los precios de los alimentos, por qué pagan tan poco a los productores y venden tan caro al consumidor. Junto con mis compañeros del Centro Democrático, continuaré mi gira ‘Soy todo oídos’, escuchando a la ciudadanía en todos los rincones del país, que son mis mejores asesores, con los que estoy construyendo un plan de propuestas que nacen de la gente para la gente.

