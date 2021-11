Yeferson Cossio rechaza unirse al movimiento de Rodolfo Hernández

Después del revuelo generado por su crítica al recaudo de impuestos en Colombia, el ‘influencer’ Yeferson Cossio vuelve a ser protagonista del panorama noticioso nacional.



Para esta oportunidad, el creador de contenido, con más de siete millones de seguidores en Instagram, ha causado impacto por su respuesta a la proposición que el aspirante presidencial Rodolfo Hernández le hizo de integrar el movimiento de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



(No deje de leer: Este lunes comienza piloto de expedición de pasaporte con 'pico y cédula').



En resumen, el sentir de Cossio, sin más ni menos, parece ser un ‘no’ momentáneo a participar en la campaña presidencial.

“Yo no soy un vendido... ¿Y a mí quién me asegura que ustedes no son unos corruptos también?”, declaró en el video alusivo.



De hecho, según dijo, la decisión de hablar en plural tiene que ver con que el exalcalde de Bucaramanga no sería el único precandidato con interés de integrarlo a su movimiento.



“Esta es mi respuesta no solo a Rodolfo sino a varios políticos, bastantes políticos que me han escrito… como cinco candidatos a presidente y todo”, añadió el influenciador.



A todos ellos, la reacción, por lo que se lee en el escrito con el que acompañó su declaración, sería la misma:



“¿A mí quién me asegura que ustedes no son parte de la problemática también? ¿Que no son unos corruptos disfrazados de cordero en plena campaña?”.



(Siga leyendo: Colombia acepta carnés de vacunación de todas partes del mundo).

Yeferson Cossio le contestó a propuesta de Rodolfo Hernández pic.twitter.com/XgJ6lEyR1Y — Ana (@PuraCensura) November 28, 2021

Facebook Twitter Linkedin

La pieza fue hecha por un medio digital. Foto: @yefersoncossio

Inclusive, la postura de Cossio se afianzó minutos después con una caricatura que compartió en sus historias de Instagram.



En ella, el tema de los impuestos, por el que llegó a contemplar la renuncia a la nacionalidad colombiana, y que en teoría despertó el interés de Rodolfo Hernández, entra en juego con su rechazo actual a la política.



“El problema no es pagar impuestos… es llenarles los bolsillos a los políticos que se roban los recursos”, es el texto que complementa el dibujo.



(Le puede interesar: María Fernanda Cabal habla sobre lo que pasó en el Centro Democrático).

¿Qué exige Cossio para entrar en la campaña electoral?

Facebook Twitter Linkedin

El 'influencer' fue condecorado en el Congreso con la Cruz Bolivariana por sus aportes sociales. Foto: Instagram: @yefersoncossio

Por lo manifestado en su video, la alternativa que Cossio les plantea a los políticos que lo han contactado es que le ayuden con sus iniciativas sociales firmando un “documento legal” que valide el compromiso.



“Así yo me siento, los escucho, les ayudo en su campaña, lo que quieran”, espetó el ‘influencer’.



Precisamente, con escasas horas de hacer pública su decisión, Rodolfo Hernández le respondió con otro video en el que le dice textualmente: “Haga un documento allá con sus abogados, y yo con el mayor gusto lo miro y se lo firmo para que usted tenga la seguridad del cumplimiento”.



“En esto se necesitan pelotas, y pelotas bien puestas para poder afrontar la politiquería, la compra de votos, la traición, la mentira, la falsedad, la manipulación. Usted, que también las tiene, está cordialmente invitado”, complementó el aspirante presidencial en su mensaje al ‘influencer’.



Hasta el momento, Cossio no ha dado ninguna respuesta a la nueva propuesta de Hernández.

Más noticias

Yeferson Cossio reveló la millonaria suma que paga en impuestos

Más que YouTube: estos son los emprendimientos de los influenciadores

‘El Estado debe recuperar el control territorial’: Santos

Las 4 vías jurídicas de Fajardo para seguir vivo en la contienda política

La historia detrás de la foto de Gustavo Bolívar con 10 kilos de cannabis

Tendencias EL TIEMPO