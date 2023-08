En su columna dominical en EL TIEMPO, Néstor Humberto Martínez cuestionó al presidente Gustavo Petro por “perderse durante 24 horas” en su viaje a Brasil para la Cumbre Amazónica.



Martínez, en su columna ‘Ahora, el lío son las ‘aparecidas’’, señaló su preocupación por la “recurrencia, por sus efectos, por las especulaciones sobre la salud y los hábitos presidenciales e, inclusive, por el peligro de un nuevo ‘taconazo’”.



El exfiscal explicó un episodio que vivió cuando se desempeñó como ministro del Interior entre 1998-1999. En ese momento, contó que fue informado de un supuesto secuestro del cual había sido víctima Petro.



“Las versiones indicaban que el entonces parlamentario no había amanecido en su habitación, donde quedaron abandonados sus zapatos y sus anteojos. La situación constituía un gran desafío para el Gobierno, por lo cual se activaron todos los esquemas de seguridad del Estado para garantizar su integridad. Cuál sería mi sorpresa cuando, pasadas las horas, recibí una llamada del propio representante Petro, quien estaba sano y salvo, sin poderme ofrecer una clara explicación”, recordó Martínez.



También señaló que no son nuevas estas "desapariciones", pero sí lo son “su frecuencia y su visibilidad, con el agravante de que su protagonista es el jefe del Estado y su conducta ha logrado alcance internacional”, enumerando episodios con llegadas tardías en Estados Unidos, Francia o Suiza.



“Ya se cuentan por decenas las desapariciones del mandatario”, añadió Martínez, quien agregó que “mientras continúan estos episodios, se agotan las excusas posibles y creíbles”.



Para Martínez, hay que respetar la vida privada del jefe del Estado, siempre que no comprometa el orden y la estabilidad institucional. “Llegó el momento de ser informados sobre las causas de este comportamiento, bien sean motivos de salud o de hábitos personales. Lo grave, ahora, es que la preocupación no son las “desaparecidas”, sino las “aparecidas”, como jocosamente me lo manifestó un alto miembro del Gobierno, que forma parte de la nómina oficial, porque cada vez que retorna a sus deberes son comunes su tendencia a radicalizarse, la confrontación con su equipo y el anuncio de crisis de gabinete...”.



