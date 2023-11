Vuelve la propuesta de unir los partidos del Pacto Histórico en uno solo

El Pacto Histórico sintió la diferencia frente al éxito en las urnas en 2022 y lo ocurrido en las elecciones regionales del domingo pasado. Aunque el presidente destacó lo logrado, que supuestamente incluyó nueve gobernaciones, al interior hubo aceptación de que no fue el mejor de los resultados y que deben idear nuevas estrategias para tener mejores opciones en 2026.



Hubo figuras como Gustavo Bolívar que llamaron a la reflexión y aceptaron culpas frente a lo ocurrido, que incluso llevó a que quedaran en tercer lugar en Bogotá. En medio de este ejercicio, uno de los elementos a los que apuntó el ahora exsenador y excandidato es que el Pacto Histórico no puede seguir como una coalición de partidos de izquierda, sino que debe unirse en una sola colectividad.



“Debemos cohesionar el movimiento y darnos un reglamento interno para que haya consultas y lo más importante es unificar las personerías. Si no lo hacemos, no hay nada porque para 2026 no podemos hacer coalición”, dijo Bolívar, que expresó que de seguir así como colectividades separadas, solo dos de las del Pacto pueden pasar el umbral.

Bogotá Octubre 29 de 2023. Elecciones Regionales 2023 El candidato Gustavo Bolivar habla a sus seguidores en la sede de su campaña. Foto Néstor Gómez - El Tiempo. Foto: Néstor Gómez - El Tiempo.

La situación que reseña Bolívar es que, según el artículo 262 de la Constitución, los partidos pueden ir en coalición solo si sumada su votación anterior en dicha circunscripción es menor al 15 por ciento de los votos registrados. En las pasadas legislativas, sacaron más de este margen, por lo que no podrían volver a unirse bajo esta figura, sino que deberían ir por separado cada uno de los partidos.



El año pasado se intentó cambiar dicho artículo con la reforma política. Desde el Pacto se buscó eliminar el límite para permitirse que volvieran a ir en coalición en 2026. No obstante, hubo sectores que advirtieron que sería un disparo al pie, pues al mismo tiempo se le permitiría a los tradicionales hacer coaliciones que podrían ser aplanadoras electorales.



Al final, la reforma política se hundió en su conjunto y volvió el problema para el Pacto Histórico. En ese momento hubo mensajes para unirse todos en una sola colectividad, pero la intención se apagó. Sin embargo, los resultados del domingo y el cambio de meta a 2026 volvió a poner sobre la mesa la necesidad de unirse en una sola colectividad.



No solo fue Bolívar, dicha tesis también vino de otras figuras relevantes en el Pacto Histórico como David Racero y María José Pizarro. “El Pacto Histórico solamente puede ser victorioso si se unifica en un solo partido. El partido hoy en día que haga parte del Pacto Histórico en coalición, de los que venimos trabajando desde el año pasado, que no está de acuerdo con esa posición, pues es mejor que se retire. Porque la única posibilidad de que este proyecto tenga futuro es la unificación de un partido único llamado Pacto Histórico", dijo Racero en diálogo con EL TIEMPO.



Este señaló que parte del resultado fue la dificulta para articularse como un solo movimiento en las regiones. Por un mismo camino fue la senadora Pizarro, que en entrevista con Blu Radio también habló de la necesidad de concentrar las 13 personerías en una sola.

En ese sentido añadió, que desde hace un año vienen insistiendo en que debe convertirse en un solo partido. “Esto es una sola puerta, solo con la unidad podemos avanzar”. A pesar de este llamado, los partidos no han respondido a la tesis de que deben fusionarse en una sola colectividad.



La situación es compleja debido a que una personería significa manejos independientes y una financiación estatal que perderían cada una de las cabezas de las colectividades si deciden unirse en un solo partido. Incluso, para el tema de avales es más fácil la situación de múltiples colectividades, como se vio en la regional. Aquellos que no se pudieron poner de acuerdo, presentaron sus candidatos de forma individual.



Ante el riesgo de no poder repetir lo logrado en 2022 (un presidente y 49 escaños en el Congreso), el Pacto Histórico debe pensar seriamente en la unión en una sola colectividad. La situación pasa por la dificultad histórica de la izquierda para articularse como un solo proyecto y que ha tenido excepciones como el Polo Democrático Alternativo o incluso la coalición del Pacto en los pasados comicios.