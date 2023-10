‘Voto-finish’ en Santa Marta: caicedismo gana alcaldía por 284 votos

Carlos Caicedo fue uno de los que abandonó su cargo para dedicarse a la política electoral. Este salió de la gobernación del Magdalena luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitara a su hermana, Patricia Caicedo, para aspirar a la alcaldía de Santa Marta. Después de una larga pelea judicial lograron inscribir a Jorge Luis Agudelo, una postulación que solo logró quedar en firme días antes de los comicios.

La efectividad de la salida de Caicedo a hacer campaña electoral puede leerse en dos marcos distintos. Por un lado está el resultado en la gobernación, donde llegan por segunda vez consecutiva. Primero fue Caicedo y ahora le sigue Rafael Martínez, que es el segundo en Fuerza Ciudadana. Por otro lado, está la situación en Santa Marta, donde han tenido tres alcaldías consecutivas (Caicedo, Martínez y Virma Johnson), pero todo apunta a que el resultado final se resolverá en los escrutinios.



Con el 100 por ciento de las mesas contadas, la diferencia entre primero y segundo es de 284 votos. Jorge Luis Agudelo se impuso sobre Carlos Alberto Pinedo, pero por muy poco. Con un margen tan estrecho, es poco probable que uno reconozca al otro como ganador y cada voto se peleará ante los escrutadores, cuya instancia final es el Consejo Nacional Electoral (CNE).



Los dos hechos son escenarios distintos aunque con puntos en común, como lo reconoce el analista y académico Jorge Iván Cuervo. “Parece que, contrario a Daniel Quintero (exalcalde de Medellín), a Caicedo le funcionó su renuncia. Fuerza Ciudadana se está convirtiendo en un nuevo clan político en el Magdalena y está obteniendo éxitos con las mismas prácticas de los clanes tradicionales y el respaldo popular”, dijo el analista político.



Para Cuervo, el tema de Caicedo muestra que hay prácticas muy similares a las de otros clanes políticos, como los Char, pero con la particularidad de que viene de la izquierda. Por el mismo camino se pronunció el profesor Yann Basset, que calificó como un “dominio impresionante” lo que ha logrado Caicedo en estos 12 años.



En este sentido resaltó que incluso habiendo cambiado de candidato en medio de la carrera electoral podría estar ganando nuevamente la alcaldía de Santa Marta. “Una fuerza alternativa, al principio, está logrando lo que ha hecho la familia Char en el vecino Atlántico”. A esto Basset agregó: “Es una de las pocas fuerzas de izquierda que ha logrado esto en el país”.



Y es que el escenario serían tres alcaldías de Fuerza Ciudadana en 12 años y dos gobernaciones en ocho años. La hegemonía del caicedismo es más que notoria en el departamento y es uno de los pocos proyectos de izquierda en los que ha habido continuidad por más de dos periodos y aún tienen acervo popular, que se sintió en las urnas en la jornada de ayer.



Por otro lado, está también la fragilidad del proyecto ante posibles instancias tanto judiciales como administrativas. La situación en la capital del Magdalena es de pronóstico reservado. La distancia entre los dos punteros es de 0,13 puntos porcentuales, lo que son 284 votos de diferencia. Ante tan poco margen, las comisiones escrutadoras tendrán un papel aún más preponderante.



En las distintas instancias de este proceso tendrá que ponerse la lupa a cada voto y la pelea que se dará por cada anulado o concedido será fundamental ante el resultado final. Por el momento, ninguno de los dos ha concedido la victoria o se ha pronunciado frente a la situación de la falta de un resultado definitivo. Aunque Agudelo abrió un margen frente al segundo, este no es contundente para reclamar una victoria sin cuestionamientos.



Por otro lado, además de las dificultades que implican unos resultados tan cerrados, también están las novedades que pueda presentar la postulación de Agudelo ante la forma en que llegó a los tarjetones. En un principio, Fuerza Ciudadana no iba a tener candidato a la alcaldía de Santa Marta por cuenta de la revocatoria a la aspiración de Patricia Caicedo. No se les dio el tiempo para hacer el reemplazo bajo el camino que señala la ley.



Ante esta situación recurrieron a la vía de la tutela. En un primer momento, un juzgado de Santa Marta concedió la inscripción de Agudelo Ariza, pero la instancia del tribunal departamental revocó la decisión. Tanto así que el registrador Alexander Vega aseveró que el partido de Caicedo al final no llevaría candidato. Sin embargo, una nueva tutela devolvió la candidatura de Agudelo.



Sin embargo, ante esas particularidades, lo más probable es que apenas se le entregue la credencial al de Fuerza Ciudadana, si el CNE mantiene los resultados que se dieron en el preconteo, la elección sea demandada ante el Consejo de Estado. Sería en esta instancia donde se dé la última pelea frente a quién será el sucesor de Virma Johnson el primero de enero.



Por otro lado, el triunfo de Rafael Martínez en el departamento fue apabullante, más del 50 por ciento de los votos frente al 17 por ciento de Mallath Paola Martínez, que quedó en el segundo lugar. Sin embargo, Martínez tiene en su contra una demanda en contra de su candidatura por posible doble militancia al supuestamente este hacer campaña por dos aspirantes del partido de la U. Como el CNE no se alcanzó a pronunciar frente a este caso, también es muy probable que termine llegando una demanda al Consejo de Estado que busque anular la elección. Por el momento, lo único que se puede decir es que Carlos Caicedo dio una muestra de que es el gran elector del Magdalena.