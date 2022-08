La propuesta para que la votación para elegir al próximo Contralor o Contralora General sea pública, es inviable. Así lo aseguró el constitucionalista Juan Manuel Charry. En el mismo sentido opinaron varios congresistas.



“La ley 5ta ó Ley Orgánica del Congreso es clara en establecer que el voto es secreto cuando se trata de elecciones, de tal manera que en el caso del Contralor General el voto debe ser secreto. Si no se cumple con ese requisito pues puede haber un vicio de inconstitucionalidad que afecte la validez de la elección”, explicó el constitucionalista Juan Manuel Charry.



“¿El voto secreto para qué se establece? Para que haya libertad del elector y no haya posteriores críticas o retaliaciones contra un sector político por votar en un sentido u otro”, agregó el constitucionalista.



En el mismo sentido se pronunció el Representante liberal petrista Andrés Calle: “Esta votación es reglada, establecida así en la Ley Quinta que regula al Congreso de la República y se trata de un voto secreto e inviolable”.



El senador del Partido Cambió Radical Carlos Abraham Jiménez también coincidió en que la votación debe ser secreta.



“Si La Ley Quinta es clara en decir que el voto sea secreto, no la podemos modificar porque corremos el riesgo de que nos demanden esta elección y se caiga a quien se elija como Contralor”, aseguró.