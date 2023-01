En una dura columna publicada en EL TIEMPO este martes, la exfiscal general Viviane Morales cuestionó al exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar por no denunciar formalmente ante las autoridades los casos de explotación sexual en el Congreso que dijo conocer en una entrevista.



Bolívar, en un extenso diálogo con la revista Semana, habló de supuestos casos de trata de personas en el Congreso, y también que se enteró de que existían por testimonios de víctimas que buscaron hablar con él. “Mi secretaria está de testigo”, aseguró en la entrevista.

Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses

TWITTER

“Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas. Yo se la conté a varias personas, pero el problema es que ellas no han querido dar públicamente la cara porque están casadas. El esposo no sabe lo que les toca hacer; a otras les da miedo que el novio las deje; otras tienen el temor de que no les vuelvan a dar empleo en ningún lado”, dijo Bolívar.

El exsenador, quien manifestó en la misma entrevista que le gustaría buscar la Alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones locales, pero su prioridad en este momento es cumplir compromisos profesionales para resolver su situación financiera personal, también señaló que recibió cuatro denuncias y que hay alrededor de seis personas, entre senadores y empleados del Congreso, entre los victimarios.



Duros señalamientos contra Bolívar

Tras esto, la exfiscal Morales señaló en su columna que “lo que queda claro es que el senador no es denunciante sino testigo mudo de la violencia sexista que padecen las mujeres explotadas de quienes terminó siendo su cobarde confidente”.

No le importa el dolor de esas mujeres ultrajadas por los hombres que usted sigue protegiendo con su silencio

TWITTER

“¿Cómo así, senador Bolívar, que viene usted a contarle esos delitos a una periodista y no a un fiscal de la República?”, escribió la exfiscal. “¿Cómo así, senador Bolívar, que usted se resignó, junto con las mujeres explotadas sexualmente, a que siguieran sufriendo las humillaciones porque dizque ellas podrían perder el puesto? ¿Acaso usted no podía conseguirles otro trabajo en el gobierno del cambio?”, agregó.

Para Morales, “la verdad” es que a Bolívar “no le importa el dolor de esas mujeres ultrajadas por los hombres que usted sigue protegiendo con su silencio. ¿O acaso no se ha dado cuenta de que mientras usted sigue callando esas mujeres siguen siendo abusadas?”.

Fiscalía citó a Gustavo Bolívar por sus denuncias de trata de personas

El exsenador Gustavo Bolívar fue citado por la Fiscalía General de la Nación para que amplíe sus denuncias sobre trata de personas.



Bolívar tendrá que presentarse en la sede de la Fiscalía el 13 de enero a las 9 de la mañana, "para que de a conocer toda la información que tiene sobre el tema, el cual denunció en sus redes sociales y en una entrevista al medio de comunicación Semana", aseguró a EL TIEMPO, una fuente del ente acusador.

De acuerdo con la misma, la Fiscalía abrió la "investigación de oficio ante la magnitud y relevancia de las afirmaciones".

Señala que Bolívar tendrá que sustentar con pruebas sus denuncias, "porque de lo contrario podría estar incurriendo en calumnia e injuria", puntualizó la fuente, quien añadió que también citarán a un a funcionaria que Bolívar cita "como quien escuchó conversaciones sobre el tema".

