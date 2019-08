'Están tergiversando legado de paz que él dejó': viuda de 'Tirofijo'

Uno de los hechos que más les ha dolido a los excombatientes de las Farc es que el nuevo grupo ilegal que fue creado por Iván Márquez y otros comandantes de esa exguerrilla que se apartaron del proceso de paz usen la imagen de Manuel Marulanda, conocido como ‘Tirofijo’, para volver a la guerra.



Marulanda fue uno de los fundadores de las Farc y su imagen causa respeto entre quienes conformaran entre grupos subversivo. De allí la molestia de muchos excombatientes.



Le puede interesar: Timochenko y Lozada garantizan que mayoría de la Farc está con la paz)

En diálogo con EL TIEMPO, la senadora Sandra Ramírez, quien fuera la compañera sentimental de Manuel Marulanda en la guerrilla, aseguró que se está “tergiversando la imagen" del fundador de las Farc , quien era "un hombre de paz”.



(También: Bombardeos, arma que alista el Estado contra disidencia de 'Márquez')



¿Cómo toma el anuncio de Iván Márquez, Santrich y el Paisa?

​

Eso es una sorpresa para nosotros. Eso es desconocer la potencia transformadora que tiene el acuerdo el acuerdo, es desconocer que esta es una herramienta de lucha tan importante. Es desconocer lo que ellos mismos construyeron en La Habana. Nosotros vamos a rodear ese proceso.

¿Alguna vez imaginaron que esto pudiera pasar?



Este proceso ha tenido altibajos. Pero eso es lo que nos toca de ahora en adelante como colombianos afrontar. Como partido habíamos definido una línea para quienes se han apartado del proceso, nosotros nos desligamos de aquellas personas para que respondan por sus actos.



¿Qué mensaje les envía a los desmovilizados que están en proceso de reincorporación?



Un mensaje de dignidad, de lucha. Nosotros no estamos solos, hay muchos sectores que nos acompañan, como por ejemplo Defendamos la paz. Nadie dijo que nos fueran a tender una alfombra roja y que por ahí íbamos a caminar nosotros. Los procesos tienen dificultades, pero lo importante es marchar todos juntos para enfrentar las diferentes situaciones que se nos presentan.



Por ejemplo, ahorita estamos ante la dificultad de cómo va a continuar la alimentación en los espacios de reincorporación. Colombia ha cambiado, Colombia no quiere retroceder a la guerra.



¿Cómo van a blindar a los excombatientes?



El camino ya lo tenemos definido y es continuar con la exigencia de la implementación del acuerdo y continuar con la estructuración como partido. Tenemos preocupaciones en muchos temas, como es la parte legislativa, los proyectos productivos que estamos construyendo y necesitamos estar todos juntos ‘para que el gobierno nos cumpla con lo que nos ha prometido.

El mensaje es que nosotros, el partido de la rosa, estamos por construir una nueva sociedad FACEBOOK

TWITTER

¿Esta nueva organización ilegal al mando de Iván Márquez conserva los ideales de Manuel Marulanda, unos de los fundadores de las Farc?

​

Manuel Marulanda desde 1983 empezó a construir este proceso que nosotros firmamos en La Habana. Él estuvo en cada uno de los procesos al tanto de lo que ocurría. Lo que están haciendo es tergiversar el sentimiento de paz del legado que nos dejó Manuel Marulanda. Él era un hombre de paz. A él le tocó enfrentarse a un Estado violento que lo buscaba no para darle la mano, a un Estado que lo despojó de sus tierras.



¿Se están aprovechando de la imagen de Manuel Marulanda?



Están tomando la imagen de alguien que nos motivó a soñarnos un país mejor, que tenía claro que no se iba a tomar el poder por las armas.



¿Qué significa para el país el rearme de esta reducida facción de las Farc?



Infortunadamente le dan la razón a quienes quieren perpetuarse en el poder con la guerra de por medio. Pero nosotros con nuestro compromiso seguimos adelante. Seguimos con el compromiso de seguir en los acuerdos.



¿Electoralmente cómo afecta esta situación la contienda electoral, puede favorecer a la derecha?



La extrema derecha desde que empezamos las negociaciones en La Habana se ha opuesto a los diálogos. Después fueron los que promovieron el ‘No’. Entonces esto que están haciendo no es nuevo, porque tienen temor a perder los privilegios y ellos quieren cabalgar sobre la guerra. Esto ocurrió es darles la razón a quienes quieren perpetuarse en la guerra.



¿Qué mensaje le envía al presidente Duque?



Él debe entender bien lo que son procesos. Él sabe que el partido de la rosa está por la paz. El mensaje es que nosotros, el partido de la rosa, estamos por construir una nueva sociedad. Lo llamo a que implemente el acuerdo.



POLÍTICA