Videos: políticos colombianos que han sido groseros y violentos

La reunión en la plataforma Zoom que tuvieron los concejales y el alcalde de Cartagena causó mucha polémica debido a los insultos y las palabras soeces que utilizaron para hacerse reclamos los unos a los otros. Lamentablemente, este tipo de bochornosas situaciones no son nuevas en la política colombiana.

Hacer un recuento de las ocasiones en las que los políticos del país se han portado de forma grosera es un ejercicio largo en el que se encuentran episodios penosos y de distinta índole.



Algunos se han puesto iracundos debido a temas políticos, debates muy álgidos o polémicas de orden social. Otros, en cambio, han protagonizado vergonzosas escenas que muestran su falta de responsabilidad como figuras públicas y como ciudadanos.

Agresión de Rodolfo Hernández a concejal

Tal vez uno de los sucesos más recordados del pasado cercano fue la agresión física y verbal de parte del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, hacia el entonces concejal John Claro, del partido Alianza Social Independiente (ASI).



El agresivo comportamiento de Hernández se produjo en el marco de una reunión que ambos políticos tenían para hablar acerca de la moción de censura que en esos días le estaba haciendo el Concejo de la capital de Santander a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía.



La agresión se dio después de que John Claro le recordó a Hernández su relación con un cuestionado líder político de la región, Fredy Amaya.

La pelea de alcalde de Barbosa (Antioquia) contra policías

Otro hecho que causó muchas críticas fue el agresivo comportamiento que tuvo el exalcalde de Barbosa (Antioquia), Édison García, en 2017. El entonces mandatario se enfrentó a la Policía y les lanzó insultos y palabras soeces a los uniformados. "Aquí no van a mandar ustedes", les decía García



Por estos hechos, en 2018, la Procuraduría lo suspendió por un período de tres meses, aunque él no aceptó los cargos que le fueron imputados. Asimismo, en octubre de ese año, García fue capturado por el CTI, debido a presuntos hechos de corrupción.

El 'agarrón' entre Claudia López y Alfredo Ramos

En junio de 2018, en un enfrentamiento verbal entre los entonces senadores Claudia López y Alfredo Ramos, este último utilizó palabras de 'grueso calibre' para referirse a la actual alcaldesa de Bogotá.



Cuando el micrófono de Ramos quedó apagado, como sucede comúnmente en el Congreso después de que los oradores terminan sus intervenciones, el senador susurró una grosería en contra de López que quedó grabada por varias cámaras que había en el recinto. El debate en el que se estaban enfrentando los dos congresistas tenía que ver con el padre de Ramos, que estaba en mitad de un proceso por presuntos nexos con paramilitares.

En 2007 denuncié a Alfredo Ramos Botero por parapolitica. En 2013 lo capturaron y hay proyecto de fallo condenándolo. Su hijo me ha calumniado y demandado sistemáticamente por eso. Entiendo su dolor de hijo, pero con insultarme y a mi madre los hechos no cambian. Qué más me hará? pic.twitter.com/O644oIwLKA — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 21, 2018

Los insultos clasistas de un excandidato a la Cámara

Un hecho que también causó mucha indignación en su momento fueron los insultos clasistas de parte de un excandidato a la Cámara de Representantes en contra de una patrullera de la Policía de Tránsito.



“Yo me gano 20 veces más que usted. Yo sí tengo carrera, yo soy especialista, yo no me gano un milloncito de pesos", le dijo a la uniformada que le estaba imponiendo un comparendo por estar mal estacionado. El político, quien posteriormente pidió disculpas en varios medios de comunicación, se había lanzado como candidato a la Cámara por el partido Todos somos Colombia en las pasadas elecciones legislativas, pero no quedó elegido.

La polémica reunión en Zoom del alcalde de Cartagena y el Concejo

Y el último rifirrafe entre políticos que más ha dado de qué hablar fue la conversación en la plataforma Zoom que sostuvieron los concejales de Cartagena con el alcalde William Dau.



Dau los insultó y les hizo fuertes reclamos, pues los culpó de la corrupción que hay en el Distrito y las implicaciones que eso tiene para la lucha que se está dando en contra de la pandemia del nuevo coronavirus.



Sin embargo, Dau hizo una aclaración para separar a los concejales que recién llegaron a su puesto de los antiguos. “Los que sean nuevos todavía tienen tiempo de recapacitar y abrirse de aquellos de la 'vieja guardia' que representan la misma politiquería de siempre”, les manifestó Dau a los cabildantes.



Muchos de los que se sintieron aludidos también le respondieron al alcalde con insultos y groserías.

