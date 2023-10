'No soy de izquierda ni de derecha': expresidente Uribe durante campaña en Casanare

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se está moviendo en este 'sprint final' de campaña electoral. Este fin de semana visitó varios municipios de Antioquia y Casanare para apoyar a los candidatos y candidatas del Centro Democrático para varias alcaldías y las gobernaciones de estos departamentos.



Ahora bien, el líder de esta colectividad realizó una llamativa declaración luego de que una ciudadana lo confrontara en tarima durante un evento en Villanueva, Casanare.



"Yo no soy de izquierda ni de derecha. Porque la derecha ha robado mucho y la izquierda ha sido peor", expresó el expresidente de Colombia entre 2002 y 2010 en medio de un acto de campaña de la candidata del Centro Democrático a la Gobernación de Casanare, Marisela Duarte.

¿Por qué dijo esto? La escena comenzó con una exconcejal y actualmente lideresa de Villanueva quien tomó la palabra, recalcó su decepción y cuestionó el inconformismo que varias personas tendrían en el departamento por el desempeño de Alirio Barrera y su familia durante estos años en el poder.



"Le digo con toda sinceridad doctor Álvaro. Han utilizado su nombre y el amor que Casanare le tiene a usted para que apoyemos a personas que se han centrado en otras cosas y no en lo más importante y más sentido que es nuestra salud", le dijo al exmandatario.

Y se basó en los problemas que tiene el municipio por la ausencia de hospitales: "Marisela de que hay otros hospitales que han terminado. Centros de salud, no hospitales. El de Villanueva es un puesto de salud. Hace más de cuatro años, desde Amanda, nos prometieron el hospital", comentó.



"Yo no quiero entrar en confrontaciones en el Casanare, pero por algo muy hondo yo no le di el aval a Amanda", respondió Uribe en referencia a la senadora del Casanare Amanda Rocío González, quien se quedó sin el aval del Centro Democrático para volver a aspirar al Congreso.

Amanda Rocío González. Foto: @AmandaRocioGon1

Ahora bien, no es la primera vez que el expresidente Uribe hace este tipo de declaración. Hace siete meses lo hizo en su cuenta de Twitter: "no he sido de derecha ni de izquierda. Encasillamientos obsoletos", escribió

Marisela Duarte, sin mucha fuerza en la región

De acuerdo con fuentes y exploraciones de favorabilidad en el Casanare, Marisela Duarte no parece posicionarse como favorita en un departamento que ha sido bastión del uribismo en los últimos años. Tal fue el caso de Alirio Barrera, gobernador entre 2016 y 2019 y esposo de la actual candidata que lleva las banderas del Centro Democrático.



Al igual que su marido, Duarte es de origen campesino y se ha desempeñado como gestora social de la región con logros destacados como la creación de la Secretaria de la Mujer. Durante esta campaña, ha basado sus propuestas en la industrialización del campo y el fortalecimiento de la producción agropecuaria de la región.

“El uribismo se ha debilitado porque ya van 8 años de un gobierno que no ha dado resultados que se esperaban. Alirio Barrera dejó muchas obras inconclusas, le incumplió a mucha gente entonces eso mismo genera ese desgaste”, aseguró Luis Rozo, Consejero Juvenil Departamental y Nacional de Casanare.

Alirio Barrera, Álvaro Uribe y Marisela Duarte. Foto: Redes sociales (X).

Por segunda vez en menos de un mes, Uribe llegó a Casanare a motivar a los ciudadanos a votar por los candidatos de su partido, especialmente por Marisela Duarte, en lo que muchos interpretan como una medida para “levantar” unas candidaturas que no tienen el mejor presente. Estuvieron en Monterrey, Villanueva y Paz de Ariporo.

En contraposición, el candidato que puntea con fuerza para la Gobernación es César Ortiz Zorro, quien fuera el concejal más votado en la historia de Yopal y posteriormente fue representante a la Cámara por Casanare donde fue conocido como “el congresista de las regalías” al ser autor de la iniciativa legislativa que permitió devolverle recursos de regalías a los territorios productores.

