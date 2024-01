El silencio del petrismo frente a supuestos gastos de la primera dama Verónica Alcocer

En el país hay controversia luego de que se publicó una investigación de La Silla Vacía en la cual se señala que la primera dama Verónica Alcocer tiene un séquito que incluye maquillador personal, vestuarista, fotógrafo profesional y una asesora personal que ganaría lo mismo que un congresista. Lo anterior le estaría costando al Estado más de 1.000 millones de pesos.



Las críticas frente a lo revelado por dicho medio periodístico no han faltado. Desde la oposición e incluso de algunos partidos de Gobierno, por ejemplo, han expresado su rechazo.



La representante de la Alianza Verde Katherine Miranda indicó: "Esto además de ser increíble, es inaceptable. Hagamos un ejercicio: Cambiémosle el nombre de Verónica por el de María Juliana… ¿Ahora si se indignan? ¿O también lo van a justificar? ¿Este es el cambio por el que votamos?", cuestionó.



"La Consejería de Reconciliación que se supone es para temas de Paz, quedó como la caja de gastos de la señora Alcocer: para sus fotógrafos, asesores de imagen y maquilladores. ¡El Cambio!", dijo por su parte el representante Hernán Cadavid.

Primera Dama Verónica Alcocer en la Batalla de Flores Foto: Agencia Kronos

Desde el Pacto Histórico poco se ha dicho al respecto a diferencia del pasado cuando, mientras eran oposición, fueron críticos de las actuaciones de la exprimera dama María Juliana Ruiz, esposa del expresidente Iván Duque.

El exsenador y candidato del Pacto Histórico por la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, por ejemplo, en febrero del 2020 señaló: "Lo aterrador no es q manden un avión 2 veces a recoger invitados y otro día ir a Bta a q la Primera Dama se cambie de ropa. Lo q aterra y encabrona es q estos cafres no pagan impuestos y llegaron a poner IVA a canasta familiar para q uds pagaran su festín de derroche y corrupción (sic)".



Lo aterrador no es q manden un avión 2 veces a recoger invitados y otro día ir a Bta a q la Primera Dama se cambie de ropa. Lo q aterra y encabrona es q estos cafres no pagan impuestos y llegaron a poner IVA a canasta familiar para q uds pagaran su festín de derroche y corrupción — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 13, 2020

María Juliana Ruiz, ex primera dama. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Lo anterior en referencia a la polémica que hubo en su momento por el uso del avión oficial de la Presidencia para transportar a la familia del expresidente Duque al parque Panaca, en el Eje Cafetero, con el fin de celebrar un cumpleaños.



En otra oportunidad, a Ruiz se le criticó por un supuesto viaje que hizo de Bogotá a Cartagena para recoger un vestido.



"Estas vanidades humanas dan risa. Contaminar más el ambiente, malgastar el dinero de la nación por cambiarse un vestido, mientras niños y niñas mueren de hambre en el país? ¿Y el instinto del cuidado?", reparó la hoy vicepresidenta Francia Márquez.

Estas vanidades humanas dan risa.

Contaminar más el ambiente, malgastar el dinero de la nación por cambiarse un vestido,

mientras niños y niñas mueren de hambre en el país?

¿Y el instinto del cuidado?https://t.co/iGCbWIU0S1 — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) February 12, 2020

El que sí se refirió a este escándalo es el representante del Pacto Histórico David Racero, quien en el gobierno pasado indicó que la figura de la primera dama debería desaparecer.



"A los que están preguntado, tranquilos: mi posición no ha cambiado respecto al papel que deben tener eso que han titulado “primeras damas” como herencia antirepublicana. Los títulos en democracia son un legado obsoleto cuando está ligado a la persona y no a la función, ni mucho menos a la responsabilidad", indicó.



Luego dijo: "Lo he dicho con anterioridad y me sostengo. Pero lo que sí veo es que ahora muchos que no decían nada respecto a las primeras damas del pasado ahora sí les preocupa lo que haga la actual. Si se va a hacer el debate sobre esa figura, hagámoslo en serio, más allá de quién es la persona o el presidente de turno".

Hasta el momento ni la alta mandataria ni ninguna entidad de Presidencia se han pronunciado sobre los supuestos gastos de Alcocer.



REDACCIÓN POLÍTICA

