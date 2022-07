Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, senador y representante electos por el partido Verde Oxígeno, anunciaron el pasado, 14 de julio, que asumirán una posición de independencia frente al gobierno entrante.



Ambos solicitaron a través de un comunicado público que se garantice la “democracia interna” en la colectividad, aunque la excandidata presidencial y líder del partido, Ingrid Betancourt, se había declarado semanas atrás en oposición al gobierno entrante de Gustavo Petro.



Trascendió que, por solicitud de uno de sus militantes, ambos fueron expulsados de la colectividad. Así lo confirmó Betancourt. Con esta determinación, el partido pierde representatividad en el Congreso.

"Como consecuencia a esta decisión y como propuesta del coordinador del partido en el Caribe, se puso en consideración de la Asamblea la expulsión política de los dos congresistas electos, Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, debido a sus incompatibilidades con los principios de esta colectividad. Durante la Asamblea ambos expresaron su oposición a las decisiones y actuaciones del PVO y mencionaron su interés de quedar libres ya", señaló la colectividad a través de un comunicado.



Por su parte, el representante Daniel Carvalho respondió: "Fuimos expulsados del Partido Verde Oxígeno a través de una asamblea plagada de violaciones a la ley y a los estatutos propios del partido. Una decisión que no consideramos legítima. Se pretendía aprobar unos estatutos antidemocráticos e imponer decisiones a los congresistas".

La disputa en el Verde Oxígeno

Este asunto generó todo un remezón al interior de la revivida colectividad, pues De la Calle y Carvalho interpusieron una tutela para frenar una asamblea general que realizó el partido el día de hoy, 16 de julio.



"Humberto de la Calle y Daniel Carvalho saben que mayorías del PVO (Partido Verde Oxígeno) quieren declararse en oposición, aún así hacen golpe de fuerza para tomarse el PVO sin consultar ni seguir procedimientos. El PVO no solo son ellos, somos más. Para dirimir diferencias están los Estatutos y no las vías de hecho", dijo Betancourt a través de su cuenta de Twitter.



En respuesta, el senador electo con el aval de partido Verde Oxígeno, Humberto de la Calle le respondió: "Dicen los estatutos a la fecha que es facultad del Comité Congresional 'Definir por votación la posición política de la bancada del Partido en el Congreso'. Esa votación la realizamos el día de ayer (14 de julio) Daniel Carvalho y yo, congresistas electos".



Por su parte, Carvalho aseguró que interpusieron la tutela para "proteger nuestros derechos políticos frente al Partido Verde Oxígeno". Además, el representante electo mencionó que él y De la Calle se encuentran "atrapados entre la imposibilidad de acordar justos medios".



"Ingrid ha ignorado los diferentes intentos de conciliación y conversación. Luego, anuncia su intención de hacer parte de la oposición al gobierno de Petro, una decisión de partido que solo pueden tomar los congresistas electos, quienes hoy nos declaramos en independencia", argumentó Carvalho.



En esa línea, el legislador De la Calle aseveró que en la colectividad del Verde Oxígeno se ha hecho evidente una "arbitrariedad", que en su consideración "no puede convertirse en norma". "Carvalho y yo representamos a más de 230.000 colombianos que nos votaron. Esa voluntad debe ser respetada", destacó el exlíder mediador con las extintas Farc.



"Hay personas que fueron candidatos en la lista y hoy no son reconocidos como miembros del partido Verde Oxígeno ni tienen posibilidad de participar. Dónde queda la democracia interna", agregó De la Calle por medio de su cuenta de Twitter.



Por lo pronto, el asunto que ha trascendido es la discusión por la declaración que hicieron ambos congresistas, señalando que en el nuevo periodo que inicia en el Congreso, adoptaran una postura independiente. Un asunto que no concuerda con la posición expresada por Betancourt y la mayoría de su partido que están en oposición al gobierno de Petro.



Conozca la tutela interpuesta por los congresistas electos:

