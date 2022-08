El partido político Verde Oxígeno se acogerá al estatuto de oposición frente al gobierno de Gustavo Petro. Así lo anunció el partido luego de decidir en asamblea general.



"Indicamos que el ejercicio de oposición se hará bajo los principios de verdad sabida y buena fe guardada, de objetividad y responsabilidad en el ejercicio del control político, en particular frente a los proyectos de ley que el gobierno presente al Congreso, las políticas que lidere, y el gasto presupuestal que ordene", dice el comunicado.



Y agregan: "es de particular importancia para el PVO vigilar —y si es necesario denunciar ante los organismos competentes y ante la opinión pública—, las conductas de los funcionarios públicos que promuevan o consoliden las practicas de corrupción que azotan desde hace décadas el país".



Igualmente, la colectividad reafirmó su compromiso con "la consolidación del proceso de paz y la protección de los derechos de las víctimas del conflicto, en particular los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral de las mismas, las poblaciones más desfavorecidas y marginadas de Colombia, y por ende nuestra lucha

contra la pobreza, contra la violencia, y contra la depredación ambiental".



REDACCIÓN POLÍTICA