Verano de la Rosa: ‘Quiero el aval del partido Liberal’

Tras la ruptura de César Gaviria y Alejandro Gaviria, y después de que Luis Pérez decidiera irse con el Pacto Histórico, Eduardo Verano de la Rosa es el único precandidato presidencial que le queda al Partido Liberal.



En entrevista con EL TIEMPO, el dos veces gobernador del Atlántico y exministro de Medio Ambiente habló sobre el futuro de la colectividad liberal, sobre su deseo por obtener el aval del partido, lo ocurrido con Alejandro Gaviria y algunas de las ideas de su precandidatura presidencial.



Usted es el único candidato que le queda al Partido Liberal ¿cuál es el paso por seguir?



El presidente Gaviria ha solicitado un espacio de tiempo para poder rebarajar. Yo creo que él tenía un esquema ligado alrededor de la propuesta de Alejandro Gaviria y por las circunstancias actuales ahora él ha pedido tiempo para poder avanzar en definir cómo sería el proceso de escogencia del candidato y definir las reglas de juego.



Con la salida de Alejandro Gaviria solo queda usted. ¿Por qué dice que el partido va a contemplar otra persona?



No, no me lo han dicho. No quiero anticiparme y hacer lo que es tarea del director del partido. Yo quiero el aval del partido obviamente para representarlos en esta próxima contienda presidencial, pero a quien le corresponde definir las reglas de juego claras es a César Gaviria.



¿Usted se siente ninguneado por César Gaviria?



No, en absoluto. Yo creo que él tiene un estilo y una manera de manejar las cosas y yo creo que uno es el que tiene que hacer lo posible por visibilizar una candidatura.



¿Van a buscar hacer coaliciones o alianzas?



Sí, porque el partido no tiene la suficiente fuerza política para conquistar solo la presidencia de la República.



Verano de La Rosa fue dos veces gobernador del Atlantico y ministro de Medio Ambiente.

¿Con qué otros partidos el Partido Liberal ha contemplado hacer esas alianzas que menciona?



Seguramente el partido construirá su propia coalición con entidades políticas afines en ideologías, en propósitos de país, en materia de programas de gobierno. Lo más importante para el Partido Liberal es unirse con las organizaciones políticas que más trabajen para beneficio del pueblo.



¿Cómo le pareció la salida de Alejandro Gaviria?

Yo represento a Colombia regional y eso contrasta de una manera muy grande con respecto a lo que representan muchos otros candidatos, que representan una continuidad y una permanencia del esquema centralista que es el que tiene asfixiado al país. Quiero hacerle ver al Partido Liberal que la alternativa nuestra es importante. Él tenía una visión seguramente mucho más centralista que yo, evidentemente, pero él ya está en otro proceso político totalmente diferente al del Partido Liberal; entonces tendremos cada uno que buscar su propio camino y el espacio nuestro será cerca del pueblo.



¿A qué se refería cuando dijo no estar de acuerdo en que se haga una disidencia dentro del partido cuando existan diferencias? ¿El Partido Liberal está dividido?



Eso se ha vuelto causa común y por eso se han perdido fuerzas, porque eludimos el consenso y el diálogo como la herramienta más importante para llegar a acuerdos en los momentos complicados. Ojalá pudiéramos llegar a la reunificación total del partido liberal y que vuelva a ser la fuerza importante que conducía el país. Ahora mismo es una fuerza política importante pero no tiene la mayoría que llegó a tener en algún momento de su vida, eso se logra con mayor actitud de diálogo y mayor acercamiento con quien tengamos esa diferencias de criterios.



¿Y por eso es que usted habló de qué actualmente es un partido en pedazos y le pidió a César Gaviria que citará a un Congreso liberal?



Yo creo que terminaremos en una gran convención en donde los candidatos que estén participando en el proceso de escogencia tengan la oportunidad de opta por los apoyos básicos necesarios. Seguramente de ahí saldrá un candidato fortalecido del Partido Liberal.



¿Cuáles son los tres pilares fundamentales de su campaña y de sus ideas?



Lo primero es una economía moderna que va a estar fundamentada en todos los procesos de alta tecnología, en ciencia, en innovación, para que así nuestro país pueda ser realmente competitivo a nivel internacional. También le daremos apoyo a la economía más popular, para que la gente humilde pueda tener su propia generación de empleo.



Segundo, un desarrollo social fundamentado en salud y educación, aspectos muy importantes para que la gente se pueda desarrollar, capacitar y para que tenga condiciones de vida mejoradas.



Tercero, que el esquema Estado central se racionalice. Que haya un proceso de recomposición interna del Estado en Colombia, que debe dar como resultado un fortalecimiento de las regiones y una disminución del tamaño del Estado central.



Finalmente, yo fui ministro del Medio Ambiente y creo en un Estado dedicado a todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del medio ambiente y todas las actividades que tengan que ver con la protección de la Amazonia y del Darién. Hay que llegar a un gran acuerdo mundial para visualizar este tema. Somos el país más mega biodiverso del planeta y tenemos una enorme responsabilidad para proteger nuestro ecosistema.



¿Cómo su experiencia como gobernador del Atlántico por dos periodos y de ministro de Medio Ambiente cree que lo diferencia de los demás candidatos ?



Nuestro enfoque es el fortalecimiento de lo local y de lo regional. Queremos que el territorio nacional tenga una mayor autonomía y que haya más desarrollo utilizando la fuerza de las regiones. Si nosotros resaltamos eso vamos a llegar, sin lugar a dudas, a niveles de desarrollo que nos permitirán superar las dificultades que existen para generar empleo. Además tengo la convicción de velar por la equidad social con unas reglas de juego claras y que impacten la economía estructural. El modelo económico que hemos visto en los últimos 15 años está agotado, está basado únicamente en carbón, petróleo y café. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para una economía dedicada a la exportación con nuevos productos dentro del mercado internacional y que sea esa la principal fuente de crecimiento.



POLÍTICA