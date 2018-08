Vencer la abstención, el reto para la consulta del próximo domingo

La consulta anticorrupción, que se votará el próximo 26 de agosto, tendrá que superar un reto que se ha convertido en el gran escollo de los mecanismos de participación ciudadana: la abstención. Para que la consulta sea válida, según la Ley 1757 de 2015, se requiere “la participación de no menos de la tercera parte de los electores que componen el censo electoral”, es decir, 12’140.342 votos.

El reto es mayúsculo si se tiene en cuenta que, como lo expresó el exregistrador delegado para lo electoral Alfonso Portela, “en los procesos electorales ordinarios siempre hay una infraestructura para mover la votación, pero en los mecanismos de participación ciudadana no existe esa maquinaria, por lo que lograr los votos es difícil, sobre todo en las regiones”.



La estrategia que han utilizado los promotores de esta consulta, además de la pedagogía en la calle, ha sido el voz a voz, “pedirle a la gente que incentive a sus personas más cercanas y crear redes ciudadanas”.

Como no hay plata para publicidad, se ha privilegiado el voz a voz, hacerle entender a la gente que vencer la corrupción está en manos de los ciudadanos, además hemos recibido apoyo de voluntarios

“Como no hay plata para publicidad, se ha privilegiado el voz a voz, hacerle entender a la gente que vencer la corrupción está en manos de los ciudadanos, además hemos recibido apoyo de voluntarios”, explicó la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano, una de las promotoras de este mecanismo.



Lozano reveló que solo para la primera etapa –la de la recolección de firmas para convocar la consulta– se registraron 35.000 voluntarios, que siguen promoviendo el mecanismo, “a eso hay que sumarle la gente que hace pedagogía de forma espontánea”.



Esto se refleja en que, por ejemplo, de manera espontánea algunos artistas, deportistas y personas de reconocimiento en el país se han unido a promover la consulta, sin pertenecer a algún movimiento político.



El caso más reciente es el del ciclista Nairo Quintana, quien pidió a sus seguidores votar sí a las siete preguntas de este mecanismo, pero pidió que su opinión no sea usada “con fines políticos”.



“Teniendo en cuenta que se trata de una consulta referente a uno de los temas más cuestionados por la ciudadanía, considero que podría obtenerse el número de sufragantes para que todas las preguntas obtengan el apoyo”, dijo David Murillo, abogado e investigador de la Universidad Libre.



El más reciente antecedente de un mecanismo de participación ciudadana aplicado en todo el país es el plebiscito por la paz, en 2016, el cual alcanzó 12’788.000 votos, lo que representó el 33 por ciento del censo electoral de esa época, es decir, casi los votos que necesita la consulta anticorrupción para ser válida. Esto denota el reto para este 26 de agosto.



Los otros obstáculos que tiene la consulta son las informaciones falsas que han surgido en los últimos días y un ambiente político que se ha vuelto menos favorable luego de que el expresidente Álvaro Uribe dijera que su partido no la apoyará porque prefiere respaldar los proyectos anticorrupción que presentó el gobierno de Iván Duque la semana pasada en el Congreso.



Esto generó polémica, pues el propio Uribe se había comprometido el pasado 5 de junio a apoyar este mecanismo.



“Yo hoy prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas y que tienen toda la legitimidad por la personalidad que las presenta (...). Voy a ejercer mi derecho de decir que prefiero apoyar esa legislación”, manifestó Uribe.



Aunque el presidente Iván Duque fue reiterativo en su campaña sobre su decisión de atacar con severidad la corrupción en la administración pública, y ratificó que apoyará la consulta, el hecho de haberse anticipado a llevar al Congreso algunos proyectos que coinciden con varios de los puntos contenidos en el mecanismo de participación le costó críticas.

“Apropiarse de las propuestas (lo cual no tiene lío) sin cumplir la palabra, a sabiendas de que en el Congreso las hunde, es desleal con la ciudadanía”, expresó la exsenadora Claudia López, otra de las promotoras.



Claro que a excepción del Centro Democrático, las demás colectividades anunciaron su apoyo a la consulta.



El reto queda, por ahora en manos de los ciudadanos. De llegarse a aprobar la consulta, los mandatos anticorrupción deberán volver al Congreso para ser regulados. Y si no lo hacen en el lapso de un año, el presidente podría sancionarlos.



