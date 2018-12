'Recibir efectivo para campaña no era delito': Petro, sobre video

Tal como había anunciado, el senador Gustavo Petro publicó este lunes en su perfil de Facebook un video de poco más de 40 minutos en el cual da sus explicaciones sobre "los hechos de por qué recibo dinero en efectivo en el 2005", según sus propias palabras.



Gustavo Petro aseguró que "no es una anécdota" que el video se haya presentado justo durante el debate a Odebrecht, pues según él buscaba silenciar "el hecho de corrupción más grande después de la parapolítica en Colombia". Además, sostuvo que el escandaloso video no fue filtrado por quien lo grabó, su amigo Juan Carlos Montes, sino que supuestamente fue hackeado del computador de este último.



"Juan Carlos Montes ha sido un amigo de mi vida. No es una persona ilegal o que represente nada ilegal", dijo también, en referencia a quien le entrega el dinero en efectivo en el video que difundió la senadora Paloma Valencia el pasado martes, en el debate citado por Petro, Angélica Lozano y Jorge Robledo contra el fiscal general Néstor Humberto Martínez.



Petro pidió perdón a sus más de 8 millones de electores: "Por haberme puesto a recibir dinero en efectivo de un amigo en su apartamento en el pasado. Aunque eso no es un delito, debí ser prudente y no lo fui".

Sobre el video, aseguró que fue grabado en el 2005 y no en el 2009, como lo sostiene el abogado Abelardo de La Espriella, quien dice que la imagen correspondería a la entrega de dinero del capo Daniel el 'Loco' Barrera. Esos señalamientos no han sido comprobados por la justicia.



Según el senador de la Colombia Humana, la grabación del video no fue clandestina, pues, aseguró, vio "la cámara de cassette de H5 que apuntaba a la mesa" en la que estaban los fajos de billetes que después se llevó en una bolsa plástica y que según su versión corresponden a aportes para una campaña interna del Polo.



"Con mis instintos de hombre que ha vivido la clandestinidad me dieron ganas de apuntarla a otro lado, pero no tenía nada por qué desconfiar de Juan Carlos" Montes,

el intermediario del dinero y quien es allegado a Petro desde hace tres décadas y fue también funcionario de su Alcaldía.



La versión que da el político es que Montes, a quien le atribuye "el renacimiento" de su carrera política y su actual matrimonio, tenía reservas sobre la manera como trataba a sus antiguos amigos, y eso, dijo, pudo haber incidido en su decisión de grabar el encuentro en el que le entregó la plata: "No sabía que Juan Carlos guardaba cierta aprehensión sobre mí porque había observado mi actitud displicente hacia los viejos amigos cuando iniciaba nuevos caminos en la política."



Petro insistió en que el dinero era del arquitecto Simón Vélez, quien por su lado ha negado que le haya prestado plata. Así, el senador sostiene que eran 20 millones de pesos "en fajos de 5.000 pesos de los tarros de cocina de Simón Vélez". Además, dice que el dinero lo recibió en medio de unas elecciones internas del Polo Democrático Alternativo, partido que nació ese mismo año como resultado de la unión de varios sectores de izquierda.



"Las elecciones para el Congreso de la Unidad necesitaban recursos económicos y yo no los tenía, como me sucede casi siempre en actividades políticas", dijo, y aseguró que la campaña de la que hablan en el video es la que lo llevó después al Senado en el 2006. En ese momento, Petro era representante a la Cámara.



Dijo que la grabación del ingeniero Montes fue realizada en la casa de este, en el barrio Nueva Santa Fe, donde el mismo Petro había vivido antes un par de años. También aseguró que Montes guardó el video durante 14 años y que se lo dio a conocer a él al final de su periodo como Alcalde de Bogotá. En ese momento, afirma, Montes había salido de la Alcaldía y supuestamente estaba molesto por ese hecho.



Montes fue uno de los enredados en el escándalo de la 'máquina tapahuecos', proyecto que Petro defendió en su explicación y que según él "fue saboteado" por los medios de comunicación. Ese negocio, por más de 11 mil millones de pesos, fue cuestionado porque se entregó a dedo y porque no produjo los resultados anunciados por la administración.



Agregó que detrás del video "no hubo ánimos extorsivos", y que este fue "extraído criminalmente" por "poderosos hackers" del computador de Juan Carlos Montes. Esto porque su amigo decidió digitalizar el video (que originalmente estaba en cinta), en lo que califica como "el peor error" de la vida de Montes.



En su explicación, Petro descalificó las versiones del "abogado del diablo", como llama a Abelardo de la Espriella, sobre supuestos nexos con narcotraficantes como el origen de ese dinero.

Dijo que Montes lo acompañó en "todas" sus "aventuras políticas" desde 1994, cuando fue jefe de su campaña en la Costa. También aseguró que en el momento cuando fue grabado el video "no sabía que con mis visitas quedaba en medio de la obsesión de Juan Carlos por registrar todos los momentos de su vida y el DAS que me seguía a través de mis propios escoltas, registrando hora a hora todos mis pasos y comunicaciones".



El senador y excandidato presidencial dijo que supuestamente su familia está amenazada y aseguró que es víctima de un "montaje" que pretende eliminarlo moral y políticamente". También sorprendió al afirmar que el triunfo del presidente Iván Duque en la segunda vuelta -por más de 2 millones de votos- era producto de un "fraude", y acusó al mandatario de ordenar el embargo de su salario. Esto porque la Superintendencia de Industria y Comercio lo sancionó por violar la libre competencia durante su Alcaldía. Según la versión de Petro, como la SIC depende de Presidencia, el embargo lo decide Duque.



Según Petro, quien afirmó que supuestamente lo quieren llevar a prisión, Simón Vélez y Juan Carlos Montes se conocieron en un proyecto social en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, y desde ese momento Montes se convirtió en una especie de puente entre los dos. Dijo que se había convertido en un impulsor de la "filosofía de la guadua", material cuyo uso ha sido el sello del arquitecto Vélez en todo el mundo.



Petro insistió en que Vélez es adverso a tener el dinero en bancos, versión que ya había dado la semana pasada, y dice que por eso la plata que supuestamente le envió para su campaña le llegó en efectivo.

