Germán Vargas Lleras: 'Viendo la militancia de Jaramillo, estamos añorando a Corcho'

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, se confesó y dijo que añora a la exministra de Salud Carolina Corcho, quien durante sus meses como jefa de esa cartera desató varias polémicas por su radicalismo durante el trámite de la reforma de la salud.

El comentario lo hizo en una nueva edición ‘Conversemos con Germán Vargas Lleras’, en la cual se reunió con un grupo de médicos para hablar de la realidad del país y profundizar sobre la reforma de la salud que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso, la cual hoy está virtualmente hundida.

"Estoy que añoro a la Corcho, con todo el desastre que fue, viendo ahora la militancia política del ministro Jaramillo, su lenguaje, la forma en que se expresa, todo, estamos llegando añorar a la doctora Corcho. Él ha sido siempre un hombre de extrema izquierda, muy radical. Me relacioné con él relativamente bien cuando fue alcalde de Ibagué. Con él hicimos varias obras. Un tipo colaborador, que me facilitó a mí poder construir las viviendas gratis en Ibagué, las carreteras (...). Me sorprende ahora su beligerancia", aseveró el jefe de Cambio Radical en la conversación.

El exvicepresidente, quien ha estado muy activo políticamente en el último año -más allá de su columna dominical en este diario- e incluso participó de las marchas contra el Gobierno y las reformas sociales de la semana pasada, afirmó que desde la Casa de Nariño quieren regresar al país al Seguro Social.

"El gobierno del 'cambio' con su nefasta reforma a la salud quiere regresar al Seguro Social, que tenía 30 por ciento de cobertura. Claro que tenemos problemas, pero hoy prácticamente la cobertura es universal", señaló en la conversación.

Y expresó que uno de sus temores es que el Gobierno, al ver que no está fácil la aprobación de la reforma de la salud, quiera aplicarla a la brava.

"Están desfinanciando a las EPS para obligar a los colombianos a trasladarse la Nueva EPS", afirmó.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA