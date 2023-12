¿Vargas Lleras se lanzará de nuevo a la Presidencia en el 2026? Esto dijo

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y líder natural del opositor Cambio Radical, aceptaría formar parte de una comisión en este gobierno que trace una hoja de ruta “para impulsar una gran reforma política” y de “arquitectura electoral”.



(Puede leer: 'Seguiré siendo un contradictor del gobierno Petro': Germán Vargas Lleras)

Así lo reveló en la noche de este 27 de diciembre en el espacio Pregunta Yamid que dirige y presenta el periodista Yamid Amat. El dirigente le abre la puerta así a la posibilidad de integrar un nuevo grupo de trascendencia política tras haberle dado el sí a la comisión de la reforma de la justicia del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Esto, sin embargo, no significa que Vargas Lleras baje sus críticas a la gestión del primer mandatario. Por el contrario, según dijo anoche, se muestra muy pesimista por el rumbo de la Nación: “Los indicadores de este último trimestre, y el 2024 no se avizora mejor. Cero crecimiento es más desempleo, es más pobreza. De ahí la impopularidad del actual gobierno”.

Con este contexto, Vargas Lleras cree que en las elecciones de 2026 se abrirán nuevas opciones. Esto, dijo, “genera unas condiciones políticas que posiblemente muevan el péndulo a algo bien distinto a lo que representa y promueve el actual gobierno”

A continuación, apartes de la entrevista emitida anoche:

¿Usted no ha pensado, doctor Vargas Lleras, y le hago la pregunta con muchísimo respeto, en hacer algo más que ser miembro de una comisión para ejecutar esas ideas (sobre la reforma de la justicia?



Bueno, he hecho mucho más, cursa en el Congreso...

No, en adelante.

Ah, pues ejercer la oposición, porque yo creo que este país va muy mal.

No, eso lo ha hecho

Entonces, ¿qué? ¿Qué quisiera que yo hiciera?

No, yo no quiero que me responda lo que yo quiero, sino si fuera, excepto ser miembro de una comisión, ¿qué otra cosa podría usted estar dispuesto a hacer?



Ah, no, le contesto fácilmente.

Facebook Twitter Linkedin

Germán Vargas Lleras. Foto: @German_Vargas

Dígame...



Este país requiere de una gran reforma política, que hemos reclamado desde hace mucho tiempo.

¿Quién la puede hacer?

Pues como el Gobierno es el que tiene las mayorías, si creara una comisión para tratar de lograr un consenso, y llevar al Congreso una gran reforma política, yo también participaría de ella.

¿Una comisión para qué?



Para impulsar una gran reforma política y la arquitectura electoral del país.

¿Usted aspiraría a ejecutarla?



Pues si logramos un consenso, eso es otra cosa que el país está en mora de hacer, la gran reforma política y electoral.

¿Y el país está en mora de elegirlo a usted?



Ah, esa sí es una pregunta que le dejo a usted, porque yo ya lo ensayé en dos oportunidades.

Facebook Twitter Linkedin

Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Ojalá yo fuera el país...



Mire, yo ya me presenté en dos oportunidades, y los resultados me fueron bastante adversos. De manera que tengo que pensarlo muy cuidadosamente. Lo que no quiere decir que no haya seguido opinando...

Pero hay un proverbio muy conocido, doctor Germán, “que a la tercera es la vencida”. Y no estoy lanzando su candidatura, ni más faltaba.



Pues hay que ver qué ocurre en estos dos años y medio casi que le restan al actual gobierno

¿Eso usted no lo descarta?



Tendría que pensarlo. Es que hasta hace poco tiempo terminé de pagar las deudas de la campaña del año 18. Me quedé bastante frustrado con el resultado de ese entonces.

¿Usted podría ser, y le pregunto con muchísimo respeto por usted, la derecha del ‘mamola’, de la que habló el presidente Petro?



Pues yo me siento un hombre de centroderecha. Comparto esa posición. No la caverna, no la extrema derecha. En muchos aspectos tengo posiciones liberales. Pero frente a las tesis de este gobierno, pues sí, me catalogo en el centroderecha.

Podría ser...



Pues como va el país, con la situación que presenta la economía, con la parálisis de todos los sectores, que es lo que hemos visto este año, la vivienda, política pública que yo construí, se paralizó la infraestructura, el sector del petróleo, del gas, la salud, con esta incertidumbre. También el comercio cayó, 34 sectores de la industria tuvieron decrecimiento. Recuerde usted que el año pasado este país creció al 7,5 % su producto interno bruto. Este año que termina estamos en cero. Y verá usted los indicadores de este último trimestre, y el 2024 no se avizora mejor. Cero crecimiento es más desempleo, es más pobreza.

¿Eso en qué se traduce?



De ahí la impopularidad del actual gobierno. Y, entonces, pues eso genera unas condiciones políticas que posiblemente muevan el péndulo a algo bien distinto a lo que representa y promueve el actual gobierno.

Doctor Germán Vargas Lleras, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y gracias, además, le quiero agradecer públicamente por haber aceptado responder cosas que usted no había querido responder.



Pues cuando quiera nos vemos. Pero sí, suspendimos usted y yo unas merecidas vacaciones para venir hoy a conversar en Pregunta Yamid.

Doctor Germán Vargas Lleras, muchas gracias.



Aprovecho para desearles a todos feliz año. Que tengan un feliz año. El 2024 no pinta muy bien.



YAMID AMAT