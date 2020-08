¿Por qué Vargas Lleras está promocionando dulces y espaguetis?

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras llamó la atención este jueves cuando a través de su cuenta de Twitter promocionó unos espaguetis y unas gomas que están produciendo dos de sus sobrinas

El excandidato presidencial y jefe natural de Cambio Radical destacó que en medio de esta cuarentena, algunas familias han surgido proyectos de emprendimiento y destaca cómo dos de sus sobrinas se lanzaron a probar suerte.



En el Twitter cuenta como una de ellas está haciendo a mano espaguetis y raviolis, que "son una delicia, mientras que la otra "ofrece unas gomitas adictivas"

1/2En medio de esta cuarentena, en las familias han surgido proyectos de emprendimiento. 2 de mis sobrinas se lanzaron a probar suerte. Mi sobrina María con espaguetis y raviolis hechos a mano, son una delicia (3185955557) y Mariana, mi otra sobrina, ofrece unas gomitas adictivas pic.twitter.com/EfHsgtfW1m — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) August 13, 2020

Pero Vargas Lleras no se queda solo en destacar los productos de las sobrinas, sino que resalta que los "productos son buenísimos y deliciosos" y asegura que de no ser así, "no lo recomendaría, aunque fueran de mis sobrinas".



2/2 Éstos productos son buenísimos y deliciosos si no, no lo recomendaría, aunque fueran de mis sobrinas. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) August 13, 2020

