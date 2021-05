¿Cuáles son las posibilidades de que Vargas sea candidato en 2022?

Pese a que lleva los últimos años alejado de la política electoral, el nombre del exvicepresidente Germán Vargas Lleras fue puesto a sonar otra vez como posible aspirante a la Presidencia en el 2022.



La mención sobre Vargas Lleras la hizo el expresidente Andrés Pastrana, en una entrevista con la revista Alternativa, en la que habló de algunas características del jefe natural del partido Cambio Radical.



A la pregunta: “¿A usted le gustaría ver a Germán Vargas Lleras en ese partidor presidencial de la centroderecha?”, Pastrana respondió: “Sí, claro. ¿Por qué no? Aquí lo necesitamos porque precisamente hoy tenemos un problema de escasez de candidatos y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez salió también del juego. Con Germán hemos podido tener discusiones y discrepancias, pero es un hombre al que le cabe el país en la cabeza. Sería bueno tenerlo también”.

Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia. Foto: César Melgarejo / Archivo EL TIEMPO

La mención del expresidente Pastrana ha sido algo que ha estado en el ambiente desde hace tiempo. Varios sectores de derecha y de centroderecha tienen al exvicepresidente como una de las posibles apuestas en la campaña electoral que se avecina.



Él, sin embargo, no ha dicho nada hasta el momento y fuentes cercanas cuentan que lo único que manifiesta es que lo que tiene que opinar sobre el país lo está diciendo en su columna dominical de EL TIEMPO.



Aunque sigue guiando los destinos políticos de su bancada, la de Cambio Radical, en muchos temas, Vargas Lleras no ha manifestado nada sobre el país diferente a lo que escribe en su columna de este diario.

Relevancia política

En las últimas semanas, Vargas Lleras cobró relevancia por tres hechos en particular: su posición contraria a la pasada reforma tributaria, que el Gobierno Nacional terminó retirando; algunas charlas con el expresidente Álvaro Uribe sobre la misma, y su reunión con el presidente Iván Duque, de la cual, hasta ahora ha habido hermetismo.



Adicionalmente a esto, el exvicepresidente fue clave en el nombramiento de Fernando Ruíz en el Ministerio de Salud, una designación que muchos interpretan como la presencia de Cambio Radical en el gabinete del presidente Duque.

La verdad es que el paro tiene a la gran mayoría de la gente indignada y afectada. Las encuestas indican que un 70% de los colombianos están en desacuerdo con los bloqueos y con que el paro continúe. https://t.co/2s1AZhHOyL — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) May 31, 2021

Frente a la opinión pública, según algunas encuestas, la imagen de Vargas Lleras no parece ser la mejor y en varias mediciones su nombre no aparece en la lista de aspirantes presidenciales. Esto se explica en el hecho de que, hasta el momento, él no ha manifestado que esté interesado en competir para el 2022.



Pese a esto, no se puede negar su importancia en las fuerzas de centroderecha, las cuales, como lo dijo el expresidente Pastrana, lo ven como un político al que “le cabe el país en la cabeza”.



El expresidente Uribe, con el que Vargas Lleras ha tenido coincidencias y diferencias en el pasado, ha sido consultado en diferentes ocasiones sobre la posibilidad de esa eventual candidatura, pero ha evitado referirse de fondo al tema y ha dicho que, por ahora, lo importante es lograr las soluciones sociales y económicas que el país demanda.

