Vargas Lleras, en campaña y con pullas al Gobierno Duque

Germán Vargas, el jefe natural de Cambio Radical, y quien había estado un poco apático a participar en esta campaña, en los últimos días no solo decidió meterse de lleno en la contienda para acompañar a su partido, sino que, de paso, le lanzó algunas pullas al Gobierno Nacional.

Vargas Lleras prácticamente había permanecido alejado de los asuntos políticos, por lo menos en lo público, desde que perdió en la primera vuelta presidencial el año pasado. Se había dedicado fundamentalmente a atender su fundación y a escribir una columna para EL TIEMPO. Es decir, llevaba año y medio alejado de la política pública.



Pero el viernes pasado (18 de octubre) volvió a meterse a la contienda. Estuvo con los candidatos de su partido en Cundinamarca. El lunes llegó al Cesar y a Atlántico, mientras que el martes en estuvo en Córdoba y Sucre. También estuvo en Huila y Quindío.

De Monteria, en esta gira maratónica, llegamos a Sincelejo, donde también las encuestas señalan que el

candidato del @PCambioRadical @andresgomezmt, será el triunfador el próximo domingo pic.twitter.com/C4GZcH731F — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) October 22, 2019

En todos estos lugares estuvo alentando a los candidatos de Cambio Radical y aseguró que su partido será uno de los que más triunfos tendrá este domingo.



En Barranquilla, por ejemplo, logró confirmar su alianza con la familia Char, dueña de importante caudal electoral en el Caribe. Las fotos con miembros del clan y la deferencia que tuvieron con él, como que Fuad, el jefe de la familia, fuera a recogerlo al aeropuerto, dejan claro que son aliados políticos.



Pero paralelo a los temas de campaña, Vargas Lleras aprovechó para lanzarle pullas al gobierno de Iván Duque. En primer lugar anunció que su bancada deberá ‘meterle la mano’ a la ley de financiamiento que radicó el Gobierno en el Congreso y cuestionó a la administración Duque por la falta de inversión y ejecución en infraestructura y en vivienda.



Hay que recordar que él fue ministro y vicepresidente de Juan Manuel Santos y precisamente estuvo al frente de los temas de vivienda y de infraestructura.

“La estabilidad financiera que hace unos años tenían los departamentos y los municipios se ha deteriorado. Para los futuros gobernantes regionales se viene una situación muy compleja”, aseveró el exvicepresidente en un acto político en Cesar.

La estabilidad financiera que hace unos años tenían los departamentos y los municipios se ha deteriorado. Para los futuros gobernantes regionales se viene una situación muy compleja FACEBOOK

TWITTER

Y desde allí le hizo el llamado a su bancada para que haga un frente unido “para tramitar un proyecto que contemple unos compromisos serios para las regiones”. El Gobierno radicó el mismo proyecto que el Congreso aprobó el año pasado y que la Corte Constitucional tumbó.



“Las obras de Santana-Mocoa-Neiva no se han ejecutado, ha pasado un año y medio y no se ha tomado la decisión de caducar ese contrato y restablecer estas obras importantes para el Huila y para Colombia”, dijo Vargas Lleras en el Huila.



“Hay que ejercer el control político, hay muchos proyectos que están detenidos, es el ejemplo del corredor turístico del Huila. Yo siento que en un año y medio no pasa nada, se terminaron los programas de vivienda, se terminaron las inversiones en agua, falta por intervenir el aeropuerto de Neiva”, agregó.

Qué ha pasado en el Huila y en el resto del país con las viviendas que hace más de un año y medio fueron construidas y @prosperidadcol aún no las ha adjudicado? — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) October 23, 2019

El senador uribista del Huila, Ernesto Macías, dijo que Vargas "vino a última hora a apoyar a unos candidatos para después cobrarles un apoyo que no es rentable electoralmente".



La profesora Patricia Muñoz, de la universidad Javeriana, dijo que Vargas Lleras tiene que mantenerse vigente, sea como líder o como candidato, y aseguró que con sus pronunciamientos pretende que sus posiciones sean escuchadas tanto por el Congreso como por el Gobierno.



Para el analista Rafael Nieto, quien fue precandidato presidencial del uribismo, "en general va a haber ciertas tensiones entre los partidos y las casa de Nariño, resultado de lo que políticamente se concluya del proceso del domingo y de un realinderamiento de las fuerzas políticas en el Congreso".



POLÍTICA