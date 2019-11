Germán Vargas Lleras dice que no aceptará el ministerio de Defensa

En la noche del lunes el senador Roy Barreras, artífice de la salida de Guillermo Botero del ministerio de Defensa, lanzó un sorpresivo trino en el cual afirmó que al exvicepresidente Germán Vargas Lleras le ofrecieron esa cartera.



Según Barreras, senador por el partido de 'la U' que citó al debate de control político que le terminó costando el cargo a Botero, tras denunciar que en un bombardeo en Caquetá fallecieron ocho menores de edad, este martes se sabrá si el excandidato presidencial acepta la oferta del Gobierno Nacional.

Sin embargo, el congresista no dejó claro si el ofrecimiento fue directamente a Vargas Lleras o si se hizo para que alguno de los miembros de Cambio Radical, partido del cual el exvicepresidente es jefe natural, ocupe el cargo como parte de un acuerdo político que permita mejorar la gobernabilidad.



(Le puede interesar: Los que suenan para reemplazar a Botero y asumir Mindefensa)Pero la respuesta de Vargas Lleras no se hizo esperar, pues a través de Twitter cuestionó la fuente de Barreras e incluso aseguró que no aceptaría.

Le ofrecieron el Ministerio de Defensa a German Vargas Lleras. Aceptó? Mañana temprano lo sabremos. — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 12, 2019

"Senador Roy Barreras, su fuente de información está muy equivocada. Nadie me ha ofrecido el ministerio Defensa y si así fuera, tampoco aceptaría", afirmó.



Aunque Vargas Lleras negó la información, Barreras dijo que es una "alta fuente" quien le dio la información, pero esta pudo estar equivocada o pensar con el deseo.



"La reunión en que decidieron ofrecérselo ocurrió, supongo que el agitado mar de dudas no permitió que le llegara el mensaje en la botella", replicó el senador de 'la U'.

Es una alta fuente que como Usted dice seguramente esta equivocada o la fuente pensaba con el deseo. La reunión en que decidieron ofrecérselo ocurrió, supongo que el agitado mar de dudas no permitió que le llegara el mensaje en la botella https://t.co/Ka5NrkXu7I — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 12, 2019

Cada vez suenan más nombres para reemplazar a Botero en la cartera de Defensa. Se ha hablado de Jorge Enrique Bedoya, quien ya fue viceministro de Defensa y es muy cercano a Duque; Rafael Guarín, hoy alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional y también exministro de Defensa; Rafael Nieto Loaiza, también exviceministro y quien fue precandidato presidencial del Centro Democrático; Andrés Villamizar, quien es el actual secretario de Seguridad de Cali y fue director de la Unidad Nacional de Protección en el gobierno de Juan Manuel Santos, entre otros.

Incluso se habla de llegada del actual canciller, Carlos Holmes Trujillo, y ya se descartó a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.



POLÍTICA