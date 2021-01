Las vacunas: mitos y realidades

Mito 1: las vacunas son la única forma de prevenir el contagio en este momento. Como autor de la Ley 2064 de 2020, o ley de vacunas para todos, bien podría caer en la tentación del autoelogio y señalar que la única forma para prevenir el covid-19 es mediante la aplicación de una vacuna que inmunice a cada colombiano, pero sería una irresponsabilidad de mi parte, y esa aseveración solo conduciría a que se presentaran más muertes en el corto plazo. Por supuesto que para volver a la normalidad es necesario que alcancemos la inmunidad de rebaño, la cual solo es posible cuando más del 70 por ciento de los colombianos estemos vacunados (o mejor, inmunizados). Pero ojo, eso no va a ocurrir ni hoy ni esta semana, ni este mes.

Realidad 1: el autocuidado es la única forma de prevenir el contagio hoy en día. Una persona que usa tapabocas, mantiene el distanciamiento social y cumple con las directrices del Gobierno Nacional y los gobiernos locales tiene un riesgo casi nulo de contraer el virus y, adicionalmente, está protegiendo la salud de sus seres queridos. Entonces no nos podemos creer superhombres o hacer uso de inmunizadores caseros o, lo que es peor, ponernos en riesgo por irresponsables o rebeldes. Una vez nos apliquemos la vacuna podremos retornar a la normalidad, pero mientras eso ocurre, la mayor equivocación es dar papaya.



(Vea también: Logística, el reto que se viene con la vacunación)



Mito 2: el Gobierno por negligente se demoró en hacer las negociaciones de las vacunas. Hasta el miércoles 9 de diciembre de 2020, que fue el día en que el presidente Iván Duque, después de una maratónica gestión legislativa, con mensaje de urgencia incluido para acelerar su trámite, sancionó la Ley 2064 de 2020-ley de vacunas para todos, el país solo podía negociar y precomprometer recursos para la adquisición de vacunas, pero no ejecutarlos. Entre más tiempo pasara sin una norma que le pusiera piso jurídico a la colocación de los recursos en las cuentas de los laboratorios, más tiempo se iban a demorar las preciadas dosis en llegar.



Realidad 2: el funcionario público que hubiese ejecutado recursos para comprar vacunas antes del 9 de diciembre hoy en día estaría preso. Es claro que sin la ley, lo único que se podía hacer por el Gobierno era arrancar las negociaciones y pedir a las farmacéuticas que nos guardaran el cupo en la fila, porque no existía el piso legal para comprarlas. Si se hubieran comprado, varios ministros y funcionarios ya estarían en la cárcel. Adicionalmente, el Gobierno en julio designó un Comité Asesor para el Proceso Estratégico de Inmunización frente al covid-19 para evaluar posibles vacunas, esquemas de contratación, estrategias de negociación y adquisición y criterios de priorización y distribución.

Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático Foto: Archivo particular

Mito 3: a la fecha ni siquiera se han comprado las vacunas. No hace mucho, algunos seudoestadistas decían que por ahí “en el 2023 se iniciaría la vacunación”. Calculen el interés politiquero de quienes realizaron este tipo de aseveraciones. Gracias a que el Gobierno no se quedó dormido, en este momento están garantizadas vacunas por parte de la iniciativa Covax, así como por negociaciones directas que ha hecho el Gobierno con algunas farmacéuticas.



(También le puede interesar: Gobierno definió fecha de inicio de vacunación y compra de más dosis)



Realidad 3: ya están garantizadas vacunas para 35 millones de colombianos. Con la ley de vacunas para todos, y las negociaciones previas, el Gobierno se movió libremente y garantizó más de 61,5 millones de vacunas, con las que se inmunizarán 35 millones de colombianos, y ya publicó el esquema de vacunación a seguir con pasos detallados. Todo lo hizo sin tanta alharaca, porque ni buscaba hacer proselitismo político con algo tan delicado, ni tampoco podía poner en riesgo la adquisición de vacunas violando los acuerdos de confidencialidad.

El 20 de febrero arranca la vacunación masiva en Colombia, ya existe un Plan Nacional de Vacunación. FACEBOOK

TWITTER

Mito 4: no hay ningún orden para proceder a la vacunación. Falso, las primeras personas en vacunarse serán las más vulnerables al virus, como los mayores de 60 años, personas con comorbilidades y personal de salud. Posteriormente, el resto de la población.



Realidad 4: El 20 de febrero arranca la vacunación masiva en Colombia, ya existe un Plan Nacional de Vacunación. No es lo mismo tener vacunas que tener un plan de vacunación, y en ese orden de ideas, es importante mencionar que el decreto donde se plasma el Plan de Vacunación ya se expidió por parte del Gobierno Nacional. Se espera que en febrero tengamos 850.000 vacunas disponibles; en marzo, 3’862.900; en abril, 1’800.000; en mayo, 7’968.900; en julio, 3’360.000; en agosto, 8’431.567; en septiembre, 6’382.667; en octubre, 3’779.567; en noviembre, 7’212.900, y en diciembre, 3’212.900, además de las vacunas que se esperan.



Saque de banda: ojo con el papel que van a cumplir las EPS, pues el sentimiento generalizado es que no son efectivas en la atención. No se puede perder todo el trabajo realizado y se debe garantizar que las bases de datos, las estrategias y las alianzas con las IPS sean las correctas, para que no haya baches en la llegada de vacunas a todo el territorio.

Ricardo Ferro

Representante del Centro Democrático