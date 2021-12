La líder social Francia Márquez puso ayer en evidencia las fracturas que afronta el Pacto Histórico para la campaña política que ya comenzó.



Le puede interesar: Partido Comunes inaugura su 'Escuela Nacional de Formación de Jóvenes'



La queja es que el senador Gustavo Petro no le cumplió los compromisos que habían suscrito en lo que tiene que ver con la conformación de la lista al Senado.

Para nadie es un secreto que Márquez, desde hace días, manifestó su inconformidad porque ningún candidato del movimiento que ella impulsa, Soy porque Somos, ocupó los primeros escaños de la lista del Pacto Histórico.



Y esperaban que este fin de semana se dieran unos cambios y los mejoraran de puestos en la lista cerrada al Senado, pero no ocurrió.



Por el contrario, Petro les dio la bienvenida a Independientes, muy cercanos al alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



“Muy bien @petrogustavo felicitaciones por esta decisión. Usted decidió honrar sus acuerdos con aliados políticos. Nosotros seguiremos honrando la palabra con el país”, escribió la líder afro en un trino.



Por eso, Márquez dijo ayer que en el Pacto Histórico se privilegiaron los intereses en términos electorales. “Soy porque Somos quedó excluido en la representación política de la lista del Congreso”, señaló.



Sobre su continuidad en el Pacto dijo que es una definición que no van a tomar a la ligera. “Es una decisión que tendremos que tomar de manera colectiva porque aquí está en juego un proyecto político”, aseguró.



Dijo que la responsabilidad de decidir o impulsar una candidatura independiente será una determinación colectiva que se anunciará próximamente.



Además: Duque sobre Otoniel: 'que no venga a dárselas de lucido semejante criminal'