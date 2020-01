'Nariño pagó los platos rotos de una política antidroga fracasada'

El exgobernador de Nariño Camilo Romero, quien tuvo que sortear en su departamento uno de los índices más altos de cultivos ilícitos, le envió un mensaje contundente al Gobierno Nacional frente al anuncio de volver al uso del glifosato: este método, según indicó, es poco efectivo, altamente costoso y dañino para los ciudadanos.

En diálogo con EL TIEMPO, Romero aseguró que hoy en Colombia, con este tipo de políticas antidrogas, “tenemos un gobierno dispuesto a envenenar a su gente”.



Por eso, pidió priorizar la sustitución de cultivos como una estrategia de largo plazo, “que es lo que no se ha intentado”.

¿Por qué se opone al uso del glifosato como método para la lucha contra los cultivos ilícitos?

Hay que aclarar que se debe acabar con el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Ahí no hay diferencias entre unos que creen que están salvando la patria y otros a quienes nos quieren acusar de defensores del narcotráfico. Todos queremos acabarlo.

El glifosato es un veneno y por eso cuesta creer que haya un gobierno que esté dispuesto a usarlo en contra de su propia gente. Eso es lo que tenemos hoy, un gobierno dispuesto a envenenar a su gente. Hoy 19 países lo han prohibido.



El glifosato no ha dado resultados positivos. En Nariño se asperjaron durante diez años tres millones ochocientos mil litros de glifosato y ¿qué paso?: se incrementaron los cultivos de uso ilícito. Pasamos de 13 mil a 17 mil en las hectáreas con cultivos de uso ilícito.



Y el otro elemento que hay que analizar es que el glifosato cuesta el doble de lo que costaría la sustitución de uso ilícito, que es lo que no se ha intentado.

¿Cuál es entonces la alternativa en medio de la conflictividad que se ha acrecentado en el país?

Lo que hay que hacer es acelerar el ritmo de implementación de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y darse cuenta de los resultados.



¿Sabía que Tumaco ya no es el municipio con más cultivos de uso ilícito en todo Colombia? Esto ocurrió porque en este municipio se dio un proceso con 16 mil familias para sustituir. Según Naciones Unidas, cuando hay sustitución la resiembra es de menos del 1 por ciento, en cambio cuando es con erradicación la resiembra llega al 35 por ciento, es decir estamos perdiendo el tiempo.

¿Cómo le fue a Nariño en lucha contra los cultivos ilícitos?

​Nariño fue un departamento que pagó los platos rotos de una política antidroga fracasada en el mundo.

¿La erradicación manual no podría ser una solución?

La erradicación manual nos pone en una conflictividad grande. Es poner a lo más humilde de nuestro país, que son los soldados y policías en el terreno, a arrancar la mata de coca, enfrentándose a otros colombianos pobres, que son los cultivadores de coca, personas que no tienen oferta del Estado y que tristemente la oferta la hace la criminalidad.



La erradicación manual nos llevó, ni más ni menos, que a la masacre de El Tandil, en Tumaco: ocho campesinos asesinados por enfrentamientos. La erradicación manual nos ha llevado a perder lo más sagrado que es la vida de nuestra gente, cuando tenemos una alternativa que es la sustitución de cultivos, a la que este gobierno no está dispuesto.

Pero la idea del Gobierno es usar todas las herramientas: fumigación, erradicación y sustitución…

Ahí está el Plan de Desarrollo y lo que ellos proponen en sustitución es de apenas 17.500 hectáreas, cuando tenemos 200 mil en todo el territorio nacional. Es decir su único juego es el glifosato.



Si el glifosato, como ya lo he dicho, es dañino, no es efectivo y es el doble de costoso que la sustitución, que alguien me diga cuál es la lógica o el negocio que hay para que se intente seguir con esa estrategia.

REDACCIÓN POLÍTICA