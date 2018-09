Uribistas radican proyecto que acabaría con las altas cortes

Un grupo de senadores del Centro Democrático radicó un proyecto de reforma de la justicia que plantea, entre otros puntos, acabar con las altas cortes y crear un solo alto tribunal

Según la senadora uribista Paloma Valencia debe quedar claro que la iniciativa fue radicada por ella y otros miembros del Centro Democrático pero que "no es un proyecto del Centro Democrático".



También resaltó que no se puede interpretar que esto va "en disonancia" con la reforma de la justicia que radicó el gobierno del presidente Iván Duque. En ese sentido manifestó que si bien en algunas propuestas coinciden, plantean soluciones distintas.



"El primer tema que nosotros traemos es la eliminación de las altas cortes y la creación de un solo tribunal supremo de origen constitucional, que se encargaría de unificar la jurisprudencia de los tribunales y de conocer un recurso extraordinario de amparo constitucional", dijo la senadora..



Hoy en el país existen en total cuatro altas cortes.



Agregó que ese nuevo tribunal generaría las dos instancias a fin de que el país tenga un sistema más simple y vuelva obligatorio el precedente.

Dijo que el proyecto también contempla "la eliminación de los fueros", lo que significa que los magistrados y congresistas serán investigados por los jueces de circuito que harán un tribunal ad hoc de tres, mientras que la segunda instancia la harán los tribunales.



La senadora explicó que la idea de eliminar los fueros es precisamente acabar con la impunidad porque lo que necesita Colombia es saber que no hay una justicia para los altos funcionarios y otra para las demás personas.



De acuerdo con ella, en el proyecto también se contempla quitarles todas las facultades electorales a las cortes. En ese sentido dijo que la escogencia del procurador y el contralor la hará el Congreso con un procedimiento de examen y mérito, mientras que el fiscal general será elegido por el Presidente, pero su nombramiento tendrá que ser ratificado por el Congreso de la República.



"Si no lo ratifica, podrá elegir otro, pero de todas maneras, estará sujeto a los debates de control político y a la moción de censura para imponerle controles", explicó Valencia.



"La idea es que sea el gobierno quien maneje la política criminal pero al mismo tiempo pueda tener un control político en el Congreso", añadió.



Este proyecto es una reforma constitucional, lo que significa que deberá surtir un trámite de ocho debates en el Congreso, lo que anticipa que su recorrido por el Legislativo no será sencillo.

En este momento en el Congreso hay tres proyectos de reformas a la justicia, uno del Gobierno, otro de Cambio Radical y el de los congresista del Centro Democrático, lo que significa que deberán ser acumulados (se deben convertir en un solo proyecto).



