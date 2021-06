Uribistas descartan que hayan afectado relaciones con Estados Unidos

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, aceptó ayer que la intervención de congresistas del Centro Democrático (CD) en la campaña electoral de ese país “sí hizo daño” en las relaciones bilaterales.

Santos, en entrevista con Blu Radio, dijo que esa intervención “sí creó un problema importante” que, por fortuna, ya se corrigió, y que hoy las relaciones son muy buenas.



Le puede interesar: ‘Intervención de congresistas del CD en EE. UU. sí hizo daño’



En el marco de la pasada campaña presidencial de Estados Unidos, la senadora María Fernanda Cabal y el representante Juan David Vélez no dudaron en mostrar su apoyo al republicano Donald Trump.



Sobre este tema, Vélez señaló que las relaciones de Estados Unidos y Colombia son históricas, se están fortaleciendo día a día y “no dependen de una posición de un congresista colombo- americano o de un partido”.



“Invito al embajador a que se dedique más bien a trabajar en seguir fortaleciendo las relaciones, buscando vacunas, a trabajar y a defender a los colombianos que residen en Estados Unidos, que es parte de sus funciones”, dijo.



Para Vélez, el embajador está “completamente equivocado” en sus apreciaciones.



“El partido nunca se pronunció en favor o en contra de algún candidato. Siempre se ha defendido la relación bipartidista entre Colombia y Estados Unidos”, dijo la senadora uribista Ruby Chagüi.



“No creo que las opiniones de unos congresistas colombianos en Estados Unidos tengan la incidencia que les quiere dar el embajador Santos. Tampoco creo que eso haya afectado las relaciones de los dos países, porque las evidencias demuestran lo contrario. La democracia en ese país es tan sólida y tan seria que no permite interferencias”, manifestó el senador Ernesto Macías.



Le puede interesar: EE. UU.: ‘Diálogo es la forma de solucionar la situación en Colombia’