Uribistas insisten en inocencia de Arias, pese a posición de Fiscalía

Congresistas del uribismo insistieron este sábado en la inocencia del exministro Andrés Felipe Arias, pese a la posición de la Fiscalía General de la Nación que no lo favorecería.



En las últimas horas se conoció que el ente acusador, en un concepto que le solicitó la Corte Suprema de Justicia, pidió mantener la condena por corrupción en el caso de Agro Ingreso Seguro al exministro uribista. El alto tribunal estudia la condena sobre Arias.Actualmente, el fiscal General es Francisco Barbosa, a quien varios sectores identifican como cercano al presidente Iván Duque, que llegó a la Presidencia de la República en 2018 arropado por el uribismo.

Para el senador por el Centro Democrático y expresidente del Congreso Ernesto Macías, más allá de la posición del ente investigador, “es increíble que una persona que no se robó un peso, siga pagando una condena injusta cuyo entorno está rodeado de episodios políticos”.



(Lea también: El duro llamado de atención de Arturo Char a Gustavo Petro)



“Da tristeza ver a tanto delincuente de cuello blanco gozando de plena libertad y al exministro Arias preso. Ojalá la Corte finalmente haga justicia, no obstante, la posición del Fiscal que firmó ese concepto”, afirmó Macías.



El representante a la Cámara uribista Edward Rodríguez se mostró respetuoso de la posición de la Fiscalía y pidió no “politizar la justicia ni judicializar la política”.

Sorprende la posición de la Fiscalía General, que pide mantener la condena a Andrés Felipe Arias, sobre todo cuando se ha evidenciado, durante todo este tiempo, una clara persecución política FACEBOOK

TWITTER

“Esperemos que, ante un juez competente, el doctor Andrés Felipe Arias, en su nueva instancia, muestre su inocencia. Hay que respetar las instituciones. Respeto la posición de la Fiscalía y esperamos que Colombia avance en una política en la que la justicia esté por encima de los partidos y de la política”, afirmó Rodríguez.



(Recomendado: Polémica por fallida moción de censura a mindefensa)



Su colega y copartidario Juan David Vélez, uno de los congresistas que más ha estado atento al caso del exministro, afirmó que “sorprende la posición de la Fiscalía General de la Nación”, especialmente cuando se ha evidenciado, durante todo este tiempo, que ha existido una clara persecución política por parte de un sector de la Corte Suprema de Justicia al uribismo y específicamente al excandidato presidencial Andrés Felipe Arias”.



El exministro está a la espera de la revisión que está haciendo el alto tribunal de su condena.

Otras noticias de política para leer

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Bolívar sobre Uribe y Duque?



María Fernanda Cabal habla de Claudia López, protesta social y el 2022



El Round: ¿Protestar en medio de la pandemia?



POLÍTICA