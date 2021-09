Edward Rodríguez pidió que le aclaren por qué no puede ser candidato

El Comité de Ética del partido Centro Democrático excluyó en la noche de este martes de la precandidatura presidencial al representante a la Cámara Edward Rodríguez.



Pero el congresista aseguró al mediodía de este miércoles que oficialmente no le han informado por qué tomaron la determinación y con base en qué la tomaron.



Le puede interesar: Ley de Garantías: recuerdan video de Duque, Senador, criticando su desmonte

“A esta hora no tengo claro qué pasó. No me han explicado nada y no tengo claro cuándo o en qué le falté a la ética de mi partido, en qué momento dejé de ser ético”, dijo Rodríguez.



Hace algunas semanas, según supo EL TIEMPO, se conocieron algunas quejas de Rafael Nieto, otro aspirante presidencial del Centro Democrático, en el sentido de que las cuentas de la campaña al Congreso de Rodríguez en el 2014 no estarían del todo claras y que además había dudas alrededor de la compra de un apartamento por parte del representante.



Del Comité de Ética del Centro Democrático, entre otros, hacen parte Marco Antonio Velilla, Dana Gedeón, Martha Pinto, Juan Gómez Martínez y Adriana Gutiérrez



Le puede interesar: Comité de Ética uribista excluye a Edward Rodríguez de la precandidatura