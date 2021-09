Uribismo dice que Alejandro Gaviria frenó lucha contra el narcotráfico

El exministro y exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, quien el pasado miércoles inscribió su comité para recoger firmas con miras a inscribirse como candidato presidencial, ha sido blanco de críticas desde sectores del uribismo.

Congresistas y militantes del Centro Democrático han señalado a Gaviria de ser supuestamente el candidato del expresidente Juan Manuel Santos, hecho que ha sido negado de manera enfática por el exministro.



(Vea también: Rodolfo Hernández, el ingeniero que quiere gobernar a Colombia)



Hace dos días el señalamiento lo hizo el propio expresidente Álvaro Uribe: "El rector Gaviria se queda con parte del equipo que Santos le tenía al profesor Fajardo. Equipo que ayudó a negar cualquier Pacto Nacional para reformar acuerdos de La Habana".



En su mensaje, el expresidente hizo referencia al llamado círculo de confianza de Gaviria, compuesto por Juanita Gobertus y Camilo Granada, entre otras personalidades que acompañarían su carrera por la Presidencia de la República.



Y ahora las críticas llegaron directamente de la cuenta del Centro Democrático, partido que aseguró que Gaviria "no es el futuro sino el pasado".



"Hechos que demuestran que Alejandro Gaviria no representa futuro sino el pasado del país: su negligencia ante el robo de las EPS (Saludcoop, Cafesalud, Caprecom, etc). Haber paralizado como Minsalud la lucha contra el narcotráfico lo cual disparó cultivos, violencia y crimen", indicó el partido.



(Además: Mensajes alusivos a Petro fueron pintados en sede de precandidato 'verde')



En 2016, cuando Alejandro Gaviria era ministro de Salud fue cuando se suspendió la fumigación de cultivos ilícitos, al encontrarse que el herbicida utilizado era potencialmente nocivo para la salud humana.



POLÍTICA