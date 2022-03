Aunque en círculos políticos hay pocas dudas de que el Centro Democrático, CD, apoye a Federico Gutiérrez, ganador de la consulta de Equipo por Colombia, la dirección del partido quiere tomar la decisión con el respaldo de sus bases.



En este propósito, la colectividad optó por una encuesta en la que los militantes y simpatizantes del hoy partido gobernante tome la decisión.



Sin embargo, en la mañana de este viernes algunos medios incluso hablan de "fracaso" en la encuesta por su baja participación.



Así, por ejemplo, Blu Radio informó: "¿Fracasó la encuesta? Por baja participación, uribismo amplía consulta sobre apoyo en presidenciales".



Este medio dice que de más de 600.000 militantes y cerca de 700.000 simpatizantes, menos de 30.000 habrían respondido. Por lo que el plazo se amplía hasta el próximo lunes, 28 de marzo.



La emisora recuerda que pese a que el Centro Democrático planeaba entregar este jueves el resultado de las encuestas, que adelantaron desde el pasado martes a través de redes sociales a sus militantes y simpatizantes, buscando tener claridad sobre qué hacer de cara a la primera vuelta presidencial, las directivas decidieron ampliar el plazo y posponer el anuncio para el próximo lunes.



¿La razón? Tal parece que, ante la baja participación, no hay un número significativo para tomar decisiones. En dicha encuesta se ha estado consultado entre varios nombres de candidatos a quién apoyar el 29 de mayo, día de las elecciones, sin embargo, la convocatoria no ha sido la esperada.



Según ha trascendido, la mayoría de las respuestas que han llegado provienen de personas que no tienen relación con el partido y, por lo tanto, han sido descartadas, dejando poco menos de 30.000 registros, lo cual representa menos del 3 % del registro de militantes y simpatizantes que tiene la colectividad.



Aunque la mayoría de la bancada hoy apoya abiertamente a Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, en la encuesta fueron incluidos otros nombres, como los de Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt y hasta Sergio Fajardo; en pocas palabras, todos menos Gustavo Petro.



Hoy no está claro si de aquí al lunes 28 de marzo habrá mayor acogida, pero se espera que ese día se conozca el veredicto final en busca de una alianza, tras la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a su aspiración, concluye Blu.



