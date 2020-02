Los ataques de Uribe y sus seguidores al nuevo magistrado Quintero

Una verdadera avalancha de críticas es que la que generó en algunos sectores del uribismo la elección de Hugo Quintero Bernate como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, surtida esta semana.



El alto tribunal logró ocupar varias vacantes que tenía vacías desde hace algunos meses y con ello resolvió parte del trancón que tiene por el escaso quórum con el que cuenta.

Entre los togados elegidos está Hugo Quintero Bernate, quien suscitó una ola de críticas por parte de varios integrantes del Centro Democrático, los cuales recordaron algunas posiciones que consideran contrarias a su jefe, el expresidente Álvaro Uribe.



Precisamente el exmandatario, jefe máximo del Centro Democrático, fue uno de los más activos en Twitter en este tema.



"​La elección de Quintero Bernate a la Corte es un atropello a la majestad de la justicia, al pluralismo, a la presunción de inocencia, queda comprobada la razón de mi llamamiento a indagatoria", escribió Uribe en su red social.

Quintero Bernate canceló su cuenta de twitter en la que nos insultó y calumnió durante mucho tiempo, los cobardes se esconden no dan la cara — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 29, 2020

El exjefe de Estado se refiere a la investigación que la Corte Suprema de Justicia sigue en su contra por su supuesta participación en la manipulación de testigos y dentro de la cual rindió indagatoria en octubre del año pasado.



Pero Uribe no paró ahí. En otro mensaje, en el que retuiteó un trino de la directora del partido, Nubia Stella Martínez, dijo que Quintero Bernate "es un militante político de infamias, opuesto a la dignidad que requiere la justicia; Un charlatán que se las da de agudo para burlarse de las mujeres. Nuevamente presumo las intenciones contra mi persona en el llamamiento a indagatoria".

Como mujer, como abogada, como directora de un Partido expreso mi perplejidad porque alguien como Hugo Quintero Bernate, autor de estos mensajes, llegue a ser magistrado de la @CorteSupremaJ. Y es apenas una muestra. Toda su comunicacion pública confima la clase de sujeto que es. pic.twitter.com/N2GweBgaPh — Nubia Stella Martínez (@NubiaSMartinez) February 28, 2020

A las críticas uribistas se unieron congresistas uribistas como Carlos Felipe Mejía, quien escribió: "Qué garantías puede tener @AlvaroUribeVel en la @CorteSupremaJ, cuando van a nombrar como magistrado a Hugo Pineda Bernate (sic), un personaje con clarísimo sesgo y saña en su contra???".



"No basta con cancelar la cuenta de Twitter en la que descargaba un odio profundo contra @AlvaroUribeVel y el @CeDemocratico ni declararse impedido por obvias razones, la sola presencia de Hugo Quintero Bernate en la @CorteSupremaJ representa una amenaza por su sesgo ideológico", escribió el expresidente del Congreso, Ernesto Macías.



El senador José Obdulio Gaviria se refirió al nuevo magistrado como un "político intemperante, sectario y machista" y escribió en Twitter que su "trino contra la presidente del CD lo descalifica para vestir la toga. No puedo creer que la Corte envenene así su Sala Penal".



Quintero Bernate, al parecer, cerró su cuenta de Twitter y no se ha pronunciado sobre estas críticas desde algunos sectores del uribismo.



POLÍTICA