Ni el Papa pudo. Hasta el conciliador papa Francisco logró acercar a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón, los dos líderes políticos más influyentes en Colombia en lo que va corrido de este siglo. Ahora, cuando termina este 2022, ambos son protagonistas de una nueva confrontación.

En efecto, en otro diciembre, en el año 2016, Su Santidad los recibió en el Vaticano para que cesarán sus diferencias y trabajarán unidos por el bien del país. Y fracasó.



En ese momento, Uribe reiteró ante el papa sus duras críticas al acuerdo de paz con las Farc pese a la directa e inédita mediación del pontífice.



Y eso que, en ese momento, el pontífice tuvo la precaución, primero de recibirlos por separado y luego juntos. Al final, terminó en un lacónico comunicado. “El papa habló de la 'cultura del encuentro' y señaló la importancia de un diálogo sincero entre todos los actores de la sociedad colombiana en este momento histórico”, dijo el texto.



El proceso de paz fue precisamente el punto de partida de una rivalidad que ya va en los juzgados. En efecto, en la mañana de este lunes Uribe dijo, en los micrófonos de Blu Radio, “es un tema criminal que lo manejan, en mi caso, los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana”.



Uribe respondió así a la propuesta hecha por Santos de buscar entre ambos una reconciliación. El premio Nobel publicó en sus redes sociales respondió así a su homólogo, quien hace cuatro días lo denunció penalmente ante la Fiscalía General de la Nación.



“No me sorprendió su última denuncia penal. Estoy acostumbrado a sus acusaciones falsas y a sus ataques sin fundamento. Han sido demasiados en más de diez años. (...) La lista de infundios es interminable. Lo último y más reciente: que yo llame a los magistrados de la Corte Constitucional para que negaran la acción que usted interpuso. Nada más compraron la realidad, como ya se comenzó a saber. Esta acusación, al igual que todas las anteriores quedará como lo que es: otra cortina de humo para producir efectos mediáticos y político”, escribió Santos.



Según la tesis de Uribe, Santos habría presionado a magistrados de la Corte Constitucional para que votarán contra Uribe y así se mantuviera su condición de imputado penal en el caso que se adelanta contra este por presunta manipulación de testigos.



Santos, le dijo a Uribe, que eso no es cierto y aprovechó para invitarlo a hacer una tregua con el argumento de que el país está cansado de ver pelear a los expresidentes y que, incluso, él también está cansado de hacerlo.



En lenguaje coloquial Santos, le dijo que deberían “dejar de dar tanta lata” y hacerse a un lado para que puedan surgir nuevos liderazgos en el país.



“Expresidente Uribe: el país entero está hasta la coronilla e indignado por las peleas entre los expresidentes, y en particular Uribe vs. Santos. Le haríamos un gran servicio a Colombia si en lugar de dar tanta lata, - por ejemplo, en estas elecciones, como yo ya procuro hacerlo-, permitimos que surjan nuevos liderazgos para que afronten los inmensos retos que tiene el país (...) Cómo resolver estos problemas en lo que la gente quiero ir. No a los expresidentes peleándose como perros y gatos. El desafío es inmenso, pero -repito- ya no es no es nuestro”, le dijo Santos.



Santos entonces le propone una especie de tregua, así como sucedió en Estados Unidos entre los expresidentes John Adams (1797 - 1801) y Thomas Jefferson (1801 - 1809)., quienes eran rivales políticos, pero se aliaron para defender los intereses del país norteamericano.



“Lo invito a que sigamos el ejemplo de los presidentes que precisamente sucedieron a Washington: Adams y Jefferson. Ambos gobernaron uno detrás del otro, como usted y yo. Ellos fueron aliados y después acérrimos rivales, como usted y yo. Pero antes de morir tuvieron la inteligencia de reconciliarse, para partir sin odios y en paz. No en “la paz de Santos”, que a usted no le gusta, sino en la paz del espíritu, la que todos los seres humanos debemos buscar”, le aseguró Santos.



Uribe respondió por dos vías. Por un lado, dijo que eso “era un tema criminal” y que, por lo tanto, respondían sus abogados.



En efecto, los dos juristas firmaron un comunicado en donde Uribe expresa que Santos "pretende posar de víctima con una carta llena de veneno".



“La carta, sólo demuestra que el cinismo de Juan Manuel Santos no tiene límites. Se atreve, a decir que su campaña “salió limpia”, nos preguntamos cuál: la que ganó engañando al elector al auspicio de la imagen del presidente Uribe o en la que recurrió al montaje del Hacker y los recursos de Odebrecht que, por más que los niegue, sí ingresaron a su campaña”, escriben los juristas.



En esta hacen referencia al origen de la fractura. Santos era el ministro de Defensa de Uribe y entre ambos dieron los más severos golpes militares a la guerrilla de las Farc.



Tras sus dos mandatos consecutivos (2002-2006; y 2006-2010), Uribe le dio la bendición a Santos y la gente votó por él.



Al llegar al poder, sin embargo, Santos consideró que la salida ahora debería ser política porque las Farc estaban ya lo suficientemente golpeadas para sentarse en una mesa.



Santos empezó a recibir los ataques de Uribe. En su defensa, Santos quiso blindarse del apoyo de los ciudadanos y convocó a un plebiscito para ratificar los acuerdos. A pesar de que las encuestas daban una ventaja de 3 a 1 a favor del SÌ, se impuso el NO cuya campaña lideró el propio Uribe.



Santos hizo una negociación relámpago y ordenó a su equipo negociador en La Habana hacer las modificaciones pedidas por los votantes del NO.



Éstos, sin embargo, alegan que esto no era suficiente y denuncian que se alteró el resultado con lo que la pugna entre ambos se agudizó más.



La lectura, especialmente, en el exterior es distinta. Para muchos sectores, Santos fue consecuente en su propósito de lograr la reconciliación entre los colombianos al punto que fue galardonado con el premio Nobel de Paz.



El papa Francisco con una visión más integral de lo que ocurre en el país consideró que él podía sentarlos a hablar para que se reconciliaran. Pero ni él pudo.





