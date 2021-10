Uribe y Petro encienden una discusión por finca El Ubérrimo

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez acusó, en la madrugada de este viernes, al dirigente de izquierda Gustavo Petro de “populismo electoral y de cobarde incitación a la violencia contra mi persona y mi familia”.

¿La razón? Una idea del líder de la Colombia Humana en el sentido de que el Estado debería comprarle a Uribe sus tierras para ponerlas a producir con comida.



“Álvaro Uribe es un gran terrateniente, poseedor de tierras, en general de ganadería extensiva, es decir, no es productivo. Representa una capa de poseedores de la tierra, que son como 2.000 o 3.000 personas, que en realidad tienen casi el 70 por ciento de la tierra fértil del país. Ahí no se cultiva una mata de yuca. Han cimentado la idea de que la tierra es sinónimo de poder y no que la tierra es un instrumento productivo”, dijo Petro.



Los planteamientos de aspirante presidencial fueron hechos en una sesión de la Comisión Primera del Senado. En ésta, intercambió opiniones con las congresistas María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, ambas del partido Centro Democrático, sobre lo que creen debe hacerse con la agricultura en el país.



Para Petro, el problema es que la mayoría de la tierra en el país está en manos de un pequeño grupo de personas que no les da un uso productivo a los terrenos e impide que los campesinos lo hagan.



Petro acusa a Uribe de terrateniente



En línea con su argumentación, incluyó a Uribe, cuya familia es propietaria del predio El Ubérrimo. Dijo que era un terrateniente que, según él, ve la tierra como un instrumento de poder, en vez de productivo.



Ante esto, Uribe Vélez madrugó en la mañana de este viernes y puso un trino a las 3 y 28 de la mañana en la que reivindica el trabajo de él y su familia y hace un recuento de la violencia que ha sufrido.



“Mi familia finquera y la violencia”, tituló su texto en el que dice: “El señor Petro: la ignorancia productiva y el odio comunista”.



En este mensaje cuenta la historia de se familia "en el campo, en el café, la panela, el ganado, la violencia, primero la política, después la destrucción guerrillera de fincas de mi padre desde los años 60, la entrega que hicimos en 1979 de la Hacienda San Cipriano, Maceo, Antioquia, a un sindicato infiltrado por Farc”.



Uribe recuerda el asesinato de su padre en la finca Guacharacas



Dice que eran 300 hectáreas “de caña, estancia panelera con excelente dotación, avaluada en 20 millones, el pasivo laboral con ellos se estimó en 6 millones, no se cobró la diferencia, la guerrilla dijo en Europa la falsedad que yo había matado a los trabajadores para no cumplir el negocio, el asesinato por Farc de mi padre en Guacharacas”.



Alberto Uribe Sierra (Andes, Antioquia 25 de noviembre de 1932-San Roque, 14 de junio de 1983), el padre del exsenador fue muerto de manera violenta en la hacienda La Guacharaca. Su familia atribuye el homicidio a que opuso resistencia a su secuestro por parte de la guerrilla de las Farc-Ep.



En su mensaje de este viernes, Uribe, además, recuerda “la destrucción siendo yo Gobernador, el incendio guerrillero en la época de una pequeña granja de mi hermano en la Unión, Antioquia, los sucesos de violencia en la Carolina, el asesinato del mayoral, y la injusta situación judicial de mi hermano, hombre del campo, de patrimonio básico y buena persona”.



Y luego dice que “con los señores Petro y (Iván) Cepeda, este pidió un vehículo en la Defensoría del Pueblo en Montería para supuestamente inspeccionar la cárcel de Urrá y llegó fue de detective al Ubérrimo, ambos a la cabeza, el odio comunista, con su ignorancia productiva”.



Uribe concluye que “quieren hacer de mi tarea de finquero otro motivo de populismo electoral y de cobarde incitación a la violencia contra mi persona y mi familia”.



La referencia a Cepeda es por el libro ‘Por las Sendas de El Ubérrimo’, que Cepeda escribió con Alirio Uribe. Para los autores, el predio ha sido utilizado por grupos paramilitares.



Una acusación que el expresidente y exsenador niega de manera rotunda y, por el contrario, la atribuye a una de las muchas difamaciones que, según él, le ha hecho Cepeda, con quien libra una batalla en los estrados judiciales.



