Los congresistas que estarían impedidos frente a la doble instancia

El segundo semestre de este año promete llevar al Congreso un debate para alquilar balcón: el trámite de la norma que permitiría que las condenas emitidas por la Corte Suprema de Justicia contra aforados sean revisadas en segunda instancia.

Una iniciativa en ese sentido ya fue anunciada por el Centro Democrático, que a través del expresidente Álvaro Uribe y otros de sus voceros ha dicho que será esta una manera de lograr la revisión de la condena de 17 años que impuso la Corte contra el exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, que ese partido considera como producto de una persecución política.

El proyecto pretende garantizar el derecho de doble instancia frente a condenas judiciales, universalmente reconocido pero que hasta el año pasado no se aplicaba en Colombia porque la Constitución de 1991 impuso para los aforados (altos funcionarios públicos, congresistas y gobernadores) un sistema especial que compensaba la ausencia de la revisión de sentencias con la garantía de que solo serían investigados y juzgados por los más altos dignatarios de la justicia: Fiscal General o sus delegados y magistrados de la Corte Suprema.



De hecho, en mayo pasado la Corte Constitucional exhortó al Congreso para que legisle sobre ese tema y defina de qué manera se aplicaría la doble instancia retroactiva. Ese banderazo es importante porque la posición que había mantenido ese tribunal era que las condenas dictadas hasta mediados del año pasado en la Corte Suprema (cuando se crearon dos nuevas salas para garantizar la revisión de condenas) tenían plena legitimidad y eran cosas juzgada.



La Corte Suprema calcula que desde 1991 se produjeron unas 250 condenas en su Sala Penal. Sectores del uribismo hablan de 180 casos que podrían ser revisados.



Y aunque se trata de un derecho para los aforados sobre el que hay consenso, la posibilidad de aplicarlo hacia atrás en el tiempo implica dificultades serias. Por un lado, logísticas, pues la revisión de todos esos casos, dicen fuentes cercanas a la Corte, podría tomar al menos una década. Esto porque las sentencias del proceso 8.000, las de la parapolítica, las de la yidispolítica y muchas más estarían en la lista de revisión.



La actual Sala Penal de la Corte, que tras la reforma de 2017 hace la segunda instancia, tendría varios magistrados que no podrían cumplir esa tarea porque participaron en las condenas originales, cuando operaba la instancia única. Por eso el proyecto del uribismo habla de la creación de una nueva Sala en la Corte Suprema.



Pero el trámite legislativo tampoco pinta fácil. Ya varios parlamentarios liberales y de la U han anunciado que no apoyarán una iniciativa que, consideran, generará inseguridad jurídica.



Y está además el lío de los impedimentos: los congresistas que tienen familiares que podrían beneficiarse de la retroactividad porque fueron condenados por la Corte o porque tienen investigaciones pendientes en ese tribunal podrían negarse a votar por temor a incurrir en una falta. La Fundación Paz y Reconciliación calcula que al menos 59 senadores y representantes estarían en esa situación.





Estos son algunos de los parlamentarios que se enfrentan a un eventual impedimento.



Álvaro Uribe: expresidente y senador del Centro Democrático. Su primo, el expresidente del Congreso Mario Uribe, fue condenado a 90 meses de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir, en medio del escándalo de la parapolítica.



Astrid Sánchez: representante a la Cámara por el partido de ‘la U’. Sus hermanos, Odín y Patrocinio Sánchez Montes de la Oca, fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia, el primero, por parapolítica y el segundo, por peculado por apropiación durante su paso por la Gobernación de Chocó.



Alfredo Deluque: representante del partido de ‘la U’ e hijo del exgobernador de La Guajira Hernando Deluque, condenado a 9 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.



Richard Aguilar: senador de Cambio Radical y exgobernador de Santander. Su padre, Hugo Aguilar, exgobernador del departamento, fue condenado por la Corte Suprema a 9 años de prisión por nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.



Ciro Ramírez: senador del Centro Democrático. Hijo de Ciro Ramírez Pinzón, exdiputado de Boyacá y exsenador por el Partido Conservador. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en marzo del 2011 a 90 meses de prisión por nexos con el paramilitar y capo alias ‘Mi sangre’.



María del Rosario Guerra: senadora del Centro Democrático. Su hermano, José Guerra de la Espriella, fue senador y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 90 meses de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad agravada, relacionados con el proceso 8000, la infiltración del narcotráfico en la política que fue el gran escándalo de los 90.



Santiago Valencia: senador del Centro Democrático. Es sobrino de Guillermo León Valencia Cossio, exdirector de fiscalías de Medellín condenado por la Corte Suprema de Justicia en dos ocasiones: la primera, a 15 años de prisión por recibir sobornos de dos capos de las nuevas bandas: 'el Indio' y 'Fritanga'. La segunda, por omisión, ocultamiento y alteración de elementos procesales por tratar de frenar una investigación contra el capo del cartel del norte del Valle Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta'.



Nadya Georgette Blel: senadora del Partido Conservador, hija de Vicente Blel, ex senador condenado por la Corte Suprema de Justicia a 7 años y medio de prisión por parapolítica.



Andrés García Zuccardi: senador del partido de ‘la U’. Hijo de Juan José García Romero, condenado por la Corte Suprema de Justicia a tres años y medio de prisión por el delito de peculado por apropiación, después de quedarse con más de 110 millones de pesos de auxilios parlamentarios. Su tío, Álvaro 'el Gordo' García, exsenador, fue condenado a 40 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por ser el actor intelectual de la masacre de Macayepo, en Sucre; y el homicidio de una testigo electoral del municipio de San Onofre.



Sara Piedrahíta: representante del partido de ‘la U’ y prima del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 5 años y tres meses de cárcel por sus vínculos con el llamado ‘cartel de la toga’.



Óscar Villamizar: representante del partido Centro Democrático, hijo del exsenador Alirio Villamizar, condenado por el alto tribunal a 9 años de cárcel por el delito de concusión, en el escándalo de la Yidispolítica.



