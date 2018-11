Dificultades en Congreso ponen a Uribe a impulsar coalición

El expresidente Álvaro Uribe y toda su bancada del Centro Democrático se sentarán este jueves a manteles con el presidente Iván Duque, en la Casa de Nariño.

Es inevitable que la idea de Uribe sobre la necesidad de armar una “coalición interpartidista para concertar y apoyar las reformas del gobierno”, como ha insistido en las últimas horas, no esté sobre la mesa.



La conformación de una “coalición”, como lo propone Uribe es ahora más urgente, luego del episodio de este miércoles, cuando el gobierno tuvo que aceptar el retiro de su principal punto de la reforma tributaria: gravar la canasta familiar con el impuesto del IVA, como lo anunció este jueves el presidente Iván Duque.

"Gobierno y Congreso hemos llegado a un acuerdo para no gravar con IVA la canasta básica esencial. Seguimos trabajando para encontrar alternativas que nos permitan financiar los programas sociales", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Aunque la cita de este jueves entre Uribe y su bancada con el Presidente se presentó como de rutina, el encuentro se produce en momentos en que el Congreso se le planta al gobierno y se niega a gravar los productos de la canasta familiar.



Hace apenas dos semanas el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, les dijo a algunos congresistas que el gobierno no tenía “plan b” a su iniciativa de gravar los productos básicos de consumo popular.



Durante varias semanas Carrasquilla se mantuvo en su posición y el Presidente lo respaldó, pero el gobierno tuvo que ceder este miércoles.



Además de su negativa a ampliar el IVA para la canasta familiar, el Congreso va a recortar la partida solicitada por el gobierno en su proyecto de financiamiento fiscal.



Entre los ponentes, según dijo el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, hay un consenso en que no se van a habilitar los 14 billones que pide el gobierno. Serán menos.

De hecho algunos sectores más radicales han sugerido que se retire el proyecto y que el gobierno habilite los recursos echando mano a fuentes con Ecopetrol.



En cualquier caso los recursos que el Congreso le apruebe al Gobierno Nacional será caja para resolver lo inmediato, pero no unos fondos estructurales para sanear las finanzas.



Esto le envía al Presidente el mensaje de que tendrá que volver al Congreso por más recursos muy pronto y eso le implicaría negociar. Para eso la coalición



Es posible que ante esta realidad política y en virtud de que tampoco avanza el trámite de otras iniciativas en el Congreso, Uribe se haya convencido de que la decisión del presidente Iván Duque, de no dar representación a los demás partidos en el gabinete, no será una iniciativa sostenible en el tiempo.



Uribe ha estado trinando con insistencia que se requiere una “coalición interpartidista para concertar y apoyar las reformas del gobierno”.

Por eso, aunque no se ha revelado una agenda puntual para el encuentro de hoy, el tema de la “coalición” es inexcusable.



Aunque fue el propio Uribe quien lideró la oposición a la propuesta del gobierno de gravar la canasta familiar con el IVA, que a la postre marcó el camino del descenso del Presidente en las encuestas de opinión, el exmandatario parece ahora dispuesto a fortalecer su apoyo a Duque.

El déficit de 14 billones es real. Hago un llamado al Congreso de la República para buscar soluciones responsables y cubrir lo necesario para alcanzar nuestros objetivos de equidad. — Iván Duque (@IvanDuque) 22 de noviembre de 2018

En otro trino Uribe admitió ayer que “ante las malas encuestas (de Duque) un camino es: modificar, explicar, mejorar”.



No precisó Uribe a qué aludían sus tres verbos, pero también parece imposible desmarcarlos de su afán por la urgencia de coalición y del tema del revés de la reforma tributaria.



El senador uribista, Ciro Ramírez, le dijo a EL TIEMPO que la reunión de este jueves en Palacio tiene como propósito “hacer una análisis sobre la agenda legislativa y, dentro de ella, revisar la situación económica del país y los recursos que se requieren para el próximo año”.



Santiago Valencia, otro senador del uribismo, dijo que la cita en Palacio es para “plantearle al presidente inquietudes sobre los temas de la agenda legislativa y el papel de los congresistas en la misma”.



Pero lo que ocurre es que Duque no tiene un apoyo sólido en el Congreso. Ni siquiera cuenta con el respaldo incondicional de su partido, el Centro Democrático, para sus iniciativas.



En los corredores del Capitolio muchos congresistas uribistas tienen reparos a decisiones del gobierno, pero no se atreven a plantearlos en público.

Gobierno y Congreso hemos llegado a un acuerdo para no gravar con IVA la canasta básica esencial. Seguimos trabajando para encontrar alternativas que nos permitan financiar los programas sociales. — Iván Duque (@IvanDuque) 22 de noviembre de 2018

Por algo también Uribe, dentro de sus preocupaciones de los últimos días, ha planteado con insistencia como otra urgencia “la unidad del Centro Democrático”.



La falta de una unidad férrea del uribismo alrededor de las iniciativas del Gobierno ha motivado a otros partidos a sumarse al inconformismo.



De hecho los conservadores, luego de conocer la oposición del uribismo al IVA para la canasta familiar, se sumaron con velocidad a estos reparos. Y después lo hicieron los demás partidos.



Los “partidos de gobierno” a la luz del estatuto de la oposición (el Centro Democrático, los conservadores y las fuerzas cristianas) no tienen los votos suficientes para pasar las iniciativas del gobierno.



Los partidos independientes (los liberales y Cambio Radical) podrían inclinar la balanza hacia el lado que decidan, pero su acento ha estado marcado más hacia las orillas de la oposición.



‘La U’, un partido sin mucha coherencia ni autoridad firme, está fragmentado. Algunos sectores apoyan a Duque y otros se comportan como opositores.



Ante este hecho, por los pasillos del Congreso algunos han empezado a hablar de la inminencia de un cambio en el equipo de gobierno que les dé participación a los sectores de los que Duque necesita el apoyo.



Esta es la realidad política que ha llevado a Uribe a plantear la urgencia de la “coalición”, que estará en el menú de Palacio este mediodía.



POLÍTICA