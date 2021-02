Las preguntas de Iván Cepeda al fiscal del caso de Álvaro Uribe

Como una "constancia histórica", el abogado Reinaldo Villalba, apoderado del senador Iván Cepeda en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, remitió al fiscal Gabriel Ramón Jaimes cuarenta preguntas sobre el mencionado proceso.

Este memorando fue radicado en medio del caso que se lleva contra Uribe por supuesta manipulación de testigos. Este proceso, que inicialmente se llevaba por la Corte Suprema de Justicia, pasó a manos de la Fiscalía tras la renuncia del expresidente Uribe a su curul en el Senado.



Tanto el senador Iván Cepeda como su apoderado han advertido insistentemente que, desde que llegó el proceso a la Fiscalía, "no ha habido ninguna clase de garantías para las víctimas y sus abogados".



(Vea también: Polémica por orden de fiscal de oir a alias 'el Tuso' en caso Uribe)



De hecho, Cepeda señaló que el fiscal Jaimes, según él, ha desviado el proceso y ha reorientado investigar a las víctimas, al testigo principal del caso Juan Guillermo Monsalve, y no al imputado: el exsenador Álvaro Uribe.



“De manera fundada debo expresarle que no creo en su imparcialidad, no creo en su independencia, creo que en sus manos la justicia para las víctimas y la verdad que necesita la sociedad, están muy distantes”, se lee en la comunicación.



Villalba dejó constancia del `"empeño de la Fiscalía en eliminar o desacreditar las labores investigativas llevadas a cabo por la Corte Suprema de Justicia durante más de 8 años", que culminó con la orden de detención contra Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y manipulación de testigos.

De manera fundada debo expresarle que no creo en su imparcialidad, no creo en su independencia FACEBOOK

TWITTER

La comunicación llama la atención acerca de que el despacho de Jaimes supuestamente ha desconocido decisiones de los jueces en las que se reconoce la validez de las pruebas obtenidas por la Corte; que no ha contrastado las declaraciones de Diego Cadena y el exsenador Uribe, las cuales se contradicen.



Según la defensa de Cepeda, el fiscal no ha hecho "ningún esfuerzo en examinar el `modus operandi´que demuestra la práctica de acudir a testigos falsos para favorecer a los hermanos Uribe Vélez, en las investigaciones que se adelantan en su contra".



(Lea también: Denuncian a Cepeda por presunta destrucción de chats en caso Uribe)



En este sentido, Villalba alude que la Fiscalía prescindió de las declaraciones del exfiscal Eduardo Montealegre y de su exvicefiscal Jorge Perdomo, en las que se desvirtua el montaje contra Álvaro y Santiago Uribe denunciado por la exfiscal Hilda Niño -hoy condenada por hacer arreglos millonarios para favorecer a narcoparamilitares en su cargo como Fiscal de Justicia y Paz-.



Otro de los puntos de la constancia advierte cómo Jaimes pidió copias del proceso disciplinario contra el senador Cepeda relacionado con visitas a centros carcelarios, sobre las cuales la Procuradurìa ya reconoció que fueron realizadas en el marco de la función de control político que tiene como congresista. Contrario a esto, "el fiscal no estuvo alerta para buscar en qué estado se encuentran las investigaciones de los falsos testigos presentados contra Iván Cepeda".



"¿Dichas investigaciones sólo se encuentran con el oficio de la compulsa sin ningún avance, o los necesitan para insistir en tenerlos como testigos fraudulentos?", preguntó Reinaldo Villalba.



Asimismo, sostiene que la Fiscalía "no ha hecho uso de las conversaciones interceptadas por la Corte Suprema de Justicia en las que se evidencia que el exsenador Uribe autorizó u ordenó a Diego Cadena presentar una acción de revisión de la condena que pesa contra el testigo Juan Guillermo Monsalve a cambio de su retractación".



De igual forma, según el memorando, no ha hecho uso de las pruebas donde se indica que el exsenador Uribe estuvo enterado de los beneficios que ofreció y brindó Cadena al testigo Carlos Enrique Vélez, quien confesó recibir dinero para declarar falsamente ante la Corte Suprema a favor de Uribe y en contra de Cepeda.



Con relación al testigo Monsalve, dice el representante de la víctima, la Fiscalía tampoco ha hecho uso de los elementos que dan cuenta de las fechas de las visitas de Cadena a Monsalve en la Picota para obtener su retractación; ni de las grabaciones que hizo Monsalve a Diego Cadena y a Enrique Pardo Hasche que demuestran las presiones y ofrecimientos para que se retractara a favor de Uribe.



Por último, el abogado Villalba dejó constancia de que "el fiscal Gabriel Jaimes trajo de nuevo a la investigación, falsos testigos usados en contra del senador Cepeda, los cuales ya han sido desvirtuados por la Corte después de interrogarlos".



"¿Por qué la acuciosidad ha llevado a su despacho a ordenar las declaraciones de las personas que le colaboraron al exsenador Uribe a conseguir las declaraciones del narcotraficante el “Tuso Sierra”? y, a cambio, ¿Por qué no rescata las piezas procesales que indican que el ‘Tuso Sierra” fue objeto de un incesante acoso y presión durante largos meses para que dirigiera escritos a la Corte Suprema de Justicia en favor de Álvaro Uribe y en contra del senador Iván Cepeda?", preguntó la defensa del senador del Polo



"¿Por qué la Fiscalía ha venido actuando abiertamente en defensa de los intereses del imputado Álvaro Uribe Vélez, apegada estrictamente a todas las peticiones de la defensa; mientras se desechan de plano las peticiones de las víctimas, con el claro objetivo de eliminar la validez de lo actuado en la Corte Suprema de Justicia?" concluyó el apoderado del senador Iván Cepeda.



POLÍTICA