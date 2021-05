Uribe y Centro Democrático critican a Gobierno por manejo de protestas

Las protestas que se han dado en el país desde hace más de una semana y que ya completan más de 20 muertos, saqueos, bloqueos, denuncias de violación de derechos humanos y hasta desabastecimientos parece que tienen hoy al Centro Democrático tomando distancia del Gobierno del presidente Iván Duque.



Este fin de semana, en particular por los lamentables hechos registrados en Cali, los desacuerdos de los uribistas con Duque se hicieron evidentes.



El Centro Democrático, por ejemplo, le recordó que como partido de gobierno que siempre lo ha acompañado en los momentos más difíciles, “hoy nos sentimos en el deber de solicitarle acción militar contundente y sostenida en la ciudad de Cali para restablecer el orden público en el marco de la Constitución y de los Derechos Humanos”.



“Es urgente, señor presidente, superar las condiciones de inferioridad en que se encuentran los policías y el ESMAD para dar protección a la ciudadanía”, le planteó el partido a través de un comunicado.



Y el Centro Democrático no se queda en esto, sino que le señalan la inutilidad del diálogo con quienes promueven la violencia.



Por su parte, el jefe del uribismo y mentor de Duque, el expresidente Álvaro Uribe, dijo: "No se puede permitir este atropello a la ciudadanía de Cali, lo único que se le pide al Estado es protección eficaz".



No se puede permitir este atropello a la ciudadanía de Cali, lo único que se le pide al Estado es protección eficaz pic.twitter.com/a7UpGmAsVJ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 9, 2021

Pero Uribe no se quedó en esto sino que sin mencionar a ninguna persona en particular, en otro trino advirtió que "Gestos de autoridad, firme y transparente, por parte de las Fuerzas Armadas, son mucho más importantes que cualquier discurso o pronunciamiento que se haga o hagamos".

Gestos de autoridad, firme y transparente, por parte de las Fuerzas Armadas, son mucho más importantes que cualquier discurso o pronunciamiento que se haga o hagamos — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 9, 2021

Uribe ha insistido en la necesidad de que se actúe con autoridad en la capital del Valle.



Pero el expresidente no fue el único. El senador Gabriel Velasco renunció este domingo a ser el vocero del Centro Democrático en esa corporación, luego de que Duque anunciara que no iría a Cali, como lo pedían diversos sectores.



El congresista uribista señaló que la negativa del jefe de Estado de ir a Cali le dolía y que por eso anunciaba su determinación. Fue una clara muestra de su desavenencia con la decisión del Jefe de Estado, quien horas más tarde determinó ir en la madrugada de este lunes a la capital del Valle.

He acompañado al Pdte. @IvanDuque en los momentos difíciles.



Sin embargo, su negativa para venir a Cali, me duele.



La frustración ante el abandono de mi ciudad me impide seguir mi labor como vocero del @CeDemocratico.



Siempre defenderé los valores democráticos y a mi ciudad. pic.twitter.com/qzvLAQdJIE — Gabriel Velasco Ocampo (@gabrieljvelasco) May 10, 2021

Pero Velasco no fue el único en exigier la presencia de Duque en Cali. También lo hizo la senadora Paloma Valencia. "Presidente Ivan Duque urge su presencia el Cali. La ciudadanía se siente desamparada y sola", dijo.



La senadora Paola Holguín igualmente señaló que "urge recuperar el orden público con la fuerza legítima del Estado".



Pero más contundente que las dos aspirantes presidenciales del Centro Democrático fue el representante Gabriel Santos, hijo del embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos.



"Elegimos un Presidente para que, dentro de otras cosas, lidere el país en momentos oscuros. Para que una a la nación en sus momentos más difíciles. Para que dé certeza cuando hay desasosiego. Hoy el Presidente ni escucha ni lidera y deja a su suerte a la tercera ciudad de Colombia", escribió el congresista en su cuenta de Twitter.



A todo lo anterior se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien se pronunció a propósito de la aparente salida de la canciller Claudia Blum, cuestionada por el manejo que ha tenido internacionalmente la situación en Colombia.



Ella planteó que ojalá no nombren a Miguel Ceballos, actual comisionado de Paz. “Nosotros no elegimos dialogar con narcoterroristas”, señaló la congresista en clara alusión al anuncio que hizo Ceballos el fin de semana en el sentido de que se estaban explorando diálogos con el Eln.

Por favor ahora que no nombren a Ceballos. Nosotros no elegimos dialogar con narcoterroristas. Atención | Se va del cargo la canciller Claudia Blum https://t.co/RcL0dK6tzA — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 9, 2021

Por su parte el aspirante presidencial Rafael Nieto al referirse a la situación en el país dijo que el Gobierno está "atrapado por sus propios miedos". Tras esto señaló que es necesario "recuperar la autoridad, la seguridad y el orden".



Y Nieto tocó un punto que en el Centro Democrático se habla en voz muy baja y es que su éxito en las elecciones del 2022 puede afectarse. "¡En el 22 nos jugamos el pellejo!", advirtió el dirigente del uribismo.

