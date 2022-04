El expresidente Álvaro Uribe Vélez, jefe natural del Centro Democrático, CD, envió un mensaje en la mañana de este viernes a sus seguidores en el que dice que a "a pesar de las dificultades en el Centro Democrático debemos fortalecer nuestras convicciones de patria y señalar los contrastes con el doctor Petro".

El llamado de Uribe fue hecho desde su finca, con un escenario al natural en el que se escuchaba al ganado y en un video que él puso en sus redes sociales.

A pesar de las dificultades en el Centro Democrático debemos fortalecer nuestras convicciones de Patria, y señalar los contrastes con el dr Petro pic.twitter.com/vVzrmMYCwq — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 1, 2022

Se trata de un mensaje que se divulga cuando su partido enfrenta una crisis interna que tuvo en la renuncia de la ministra de Vivienda, Susana Correa, al Centro Democrático, el más reciente capítulo.



En la misiva, Correa manifestó que “los ideales” con que fue fundado y edificado el partido “no se han mantenido” y que “en estos momentos” no comparte “las decisiones tomadas”.



La senadora María Fernanda Cabal manifestó su malestar por esa decisión.



“Este gobierno renunció a gobernar con el partido que lo llevó al poder (CD). Usted, ministra, forma parte del equipo de gobierno. Recuerde que fue el legado de Uribe el que les dio la oportunidad de servir desde los más altos cargos del Estado. No es de recibo su renuncia”, trinó Cabal en Twitter.



En igual sentido, fuentes de la colectividad dijeron que desde hace tiempo la relación entre Correa y algunos sectores del CD no era la mejor.



Pero la renuncia de la ministra a su militancia en el Centro Democrático no es la primera. En septiembre pasado, Sergio Araújo, uno de los cofundadores del partido, también se apartó de este.



“Me retiré para ejercer la felicidad de la total independencia. Sin resquemores ni

reproches. Discretamente…”, manifestó en ese momento Araújo.



Y, como lo reveló EL TIEMPO el domingo, Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo de la colectividad, también salieron hace varios meses por diferencias con algunos directivos.



Estas renuncias se suman al debate interno que se presenta en el Centro Democrático en los últimos días y que tendría varias explicaciones.



Por un lado, el partido recibió un fuerte golpe en las elecciones legislativas, en las cuales perdió cinco curules en el Senado y 16 en la Cámara.



Y, adicionalmente, la colectividad atraviesa un momento de desacuerdos entre algunos de sus miembros por la falta de definición en materia presidencial, como se destapó en una reunión de Uribe con la bancada y las directivas, hace algunos días. Hasta ahora, el partido no ha manifestado una posición oficial sobre el tema.



Uribe irrumpe en este escenario con un mensaje en el que pide marcar diferencias con Gustavo Petro a quien lanza varios ataques: pide, por ejemplo, apoyar a las Fuerzas Armadas que, según él, son "tan maltratadas" por el candidato a la presidencia del Pacto Histórico "y sus líderes".



POLÍTICA