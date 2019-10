Por amenazas, Uribe no pudo salir del aeropuerto de Arauca

El expresidente y senador Álvaro Uribe no pudo llegar en la mañana de este viernes al Centro de Convenciones de Arauca, donde tenía prevista una reunión con candidatos y seguidores. Su equipo de seguridad fue alertado sobre el riesgo que podría correr el mandatario en las calles de la ciudad.



Es la primera vez que en esta campaña el exmandatario no puede salir del aeropuerto de una ciudad ante el riesgo.



Le puede interesar: Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, salió del país)

En la noche de este jueves el jefe del Centro Democrático fue advertido sobre un información en torno al riesgo que correría en caso de desplazarse desde el terminal aéreo hasta el centro de la capital araucana.



“Deberíamos estar en el Centro de Convenciones, pero una oportuna información de las Fuerzas Armadas me obligaba a tomar una decisión o a no venir a Arauca o a cambiar de sitio”, dijo Uribe.



Y, en efecto, el expresidente llegó hasta Arauca, pero por recomendación de su equipo de seguridad decidió que no iría hasta el centro de la ciudad. Ante esto, decidió que atendería una manifestación en el parqueadero del aeropuerto.



(También Uribe pide ponerle fin al 'incidente' con periodista de La W Radio)



Por eso las directivas y candidatos del Centro Democrático en Arauca decidieron que se trasladaría a toda la gente hasta el terminal. En buses, motos, carros particulares y a pie los uribistas comenzaron a llegar.



En medio de un estricto esquema de seguridad y mientras Ejército y Policía custodiaban los alrededores del terminal, Uribe salió hasta el parqueadero, donde se trepó a un pequeño muro que sirve de separador del sitio.



Allí le llevaron un micrófono y un parlante y, como era de esperarse, comenzó a hablar en medio de los aplausos de los asistentes.Sin el menor asomo de temor, Uribe comenzó a presentar uno a uno los diferentes candidatos. Ellos tenían que hacer fila pues al muro solo podía subir de a uno.

El senador abrazaba y posaba con los candidatos mientras les pedía a los fotógrafos de las campañas que tomaran las fotos. Entre tanto, la gente del esquema de seguridad, con chalecos antibalas, se mantenían a la expectativa en medio de sopor y bochorno por el sol, y la gran cantidad de gente que se tomo el parqueadero.



Por más de una hora el expresidente estuvo trepado en el muro presentado a sus aspirantes, pero también invitando a los araucanos a derrotar a los violentos.

Uribe, por supuesto, aprovechó su particular presentación para promover las propuestas que tiene el partido.



Tras esto, y en medio de aplausos, el expresidente regresó de nuevo al aeropuerto, donde tomó el avión en el que había llegado para continuar su recorrido de campaña, esta vez hacia Casanare.



