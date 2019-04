¿Por qué Uribe toma distancia de Duque tras acuerdos con indígenas?

Este fin de semana quedó algo muy claro: el expresidente Álvaro Uribe no está de contento con el acuerdo suscrito entre el Gobierno del presidente Iván Duque y los líderes indígenas que durante 27 días mantuvieron cerrada la vía Panamericana en Cauca.



Y no ha escatimado esfuerzos para dejar constancia de su posición a través de las redes sociales. Ha hecho pública su desaveniencia con el jefe de Estado.

Hasta ahora los comentarios de Uribe siempre habían sido favorables. Previamente había marcado algunas distancias frente a decisiones del Gobierno, como cuando se mostró en contra del IVA a toda la canasta familiar, en la ley de financiamiento. Pero, en esa oportunidad, sus comentarios fueron mesurados.

Pero esta vez si dejó ver su descontento total. Incluso ha dicho a través de sus trinos que hubiera sido preferible mantener la vía Panamericana cerrada por dos años antes que ceder a lo que considera un "acuerdos con la minga apoyada en el terrorismo".

Y si había algún margen de interpretación sobre su posición, este lunes, en entrevista con la W Radio fue contundente: "Yo con esa firma no estoy de acuerdo".



Eso significa que Uribe, el 'mentor político' de Duque, está en abierta contravía con la decisión del Gobierno, lo que incluso ha generado una fuerte reacción en su propio partido, el Centro Democrático.



De hecho, sin hacer abierta mención al expresidente, el senador Ernesto Macías ha publicado varios trinos que muestran distancia frente a las críticas por el acuerdo.



"Insensato pretender que en 8 meses se atienda la deuda social de 8 años. El presidente respondió a la “minga” con autoridad responsable y sensatez presupuestal. Otra cosa es apagar incendios de pirómanos de izquierda que buscan alterar el orden y afectar al Gobierno", señaló el presidente del Congreso.

Y en otro trino indicó: "Hay que reconocer la prudencia, la entereza y la paciencia del presidente Ivan Duque para enfrentar la difícil situación creada por la “minga”. Gravísimo hubiera sido abrir la vía con la Fuerza Pública, como esperaban los violentos infiltrados.

Precisamente, otros trinos de Uribe habían generado polémica durante el fin de semana porque en ellos señaló: "Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta"



En la entrevista de este lunes en La W Uribe señaló que fue malinterpretado y dijo que sus trinos posteriores hicieron claridad sobre lo que realmente quiso decir.

Pero también explicó Uribe que parte del asunto radica en que durante su gobierno "nunca" permitió bloqueos y siempre dialogó.



La postura de Uribe, en todo caso, ha planteado una especie de división en el uribismo, por la diferencias entre quienes como Duque es partidario de no recurrir a medidas de fuerza que hubieran provocado violencia, y Uribe, quien reclamaba una mano más dura con los promotores del bloqueo indígena.

Pero a pesar del enojo del expresidente, Duque confirmó que este martes estará en el Cauca dialogando con los promotores de la minga. Duque dijo que cumplirá “responsablemente” lo pactado por sus ministros.



El representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático, quien incluso calificó como una “victoria histórica” que se levantaran los bloqueos sin “ceder ante las pretensiones del paro”, dijo que desde el Centro Democrático respaldan “plenamente al presidente Duque”.



Por su parte el senador uribista Ciro Ramírez destacó “toda la voluntad que siempre ha mantenido el presidente Duque de diálogo, pero no bajo presión ni vías de hecho” y sobre las afirmaciones de Uribe, comentó que el expresidente se ha referido es a que debe imperar el orden.



​Para Jairo Libreros, profesor del Externado, Uribe "siente que no está conduciendo al Estado en cuerpo ajeno, pues él esperaba conducir de una manera más directa los temas más sensibles y lo que queda claro su molestia porque Duque no cumple a raja tabla" sus designios.



"El modelo de gobernador en cuerpo ajeno no está dando con el presidente Iván Duque", dijo Libreros.



