Uribe tuvo que terciar en desavenencia entre congresistas de su partido

El expresidente Álvaro Uribe tuvo que salir este martes a intervenir en una desavenencia entre dos miembros de su partido en la Cámara.



Al jefe del Centro Democrático no le quedó más remedio que defender a la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias, y hacerle un cuestionamiento, sin mencionarlo, al representante Gabriel Santos, hijo del exvicepresidente Francisco Santos.



"He sido respetuoso con los integrantes del Centro Democrático, nunca he sido amigo de censurar la palabra, sin embargo, debo censurar el irrespeto a Jennifer Arias, Presidente de la Cámara de Representantes", escribió Uribe en su cuenta de Twitter.



La referencia del jefe del Centro Democrático iba dirigida a Santos, quien en la tarde de este martes puso algunas carteleras en el recinto de la Corporación en las que le pidió a Arias que firme el acto legislativo que recorta el receso de los congresistas para poderlo llevar a la plenaria de la Corporación.



Ese proyecto es de autorìa del hijo del exvicepresidente, quien también hace unos días les lanzó unas pullas a la bancada uribista en el Congreso.



