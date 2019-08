Uribe se le metió de lleno a la campaña por la alcaldía de Bogotá

Para nadie es un secreto que el expresidente, senador y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, está metido de lleno en la campaña a las elecciones locales de octubre. Y el turno este lunes le correspondió a la alcaldía de Bogotá y al candidato que apoya su partido, Miguel Uribe Turbay.



El expresidente Uribe acompañó al candidato a la alcaldía mayor a un conversatorio con aspirantes al Concejo de Bogotá y a la Junta Administradora Local de Kenendy, en el barrio Marsella, de la capital del país.

Tras el evento, el exmandatario resaltó las virtudes de Uribe Turbay y dijo que tiene "precisión" en el manejo de los temas y que habla con "conocimiento" y "solvencia sobre Bogotá".



"Es una persona muy coherente, un joven con muy buen criterio, estudia mucho", afirmó el jefe máximo del Centro Democrático.

Miguel Uribe T propone que todos los nuevos buses del SITP sean eléctricos pic.twitter.com/iYTSf3c2Us — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 19, 2019

Tras el acto, el exmandatario respondió sobre el llamado a indagatoria que le hizo la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en manipulación de testigos.



Sobre el tema, insistió en su inocencia y dijo que "muchas personas han ofrecido prebendas a personas que están en la cárcel, beneficios, dinero para que me acusen falsamente".



Agregó que tiene y ejerce el "derecho de desmontar la infamia, porque he sido honrado y he procedido con amor a Colombia".



"En las más de 21.000 interceptaciones que hay de mi teléfono, en todas las llamadas y los mensajes no encuentran una palabra mía que viole la ley", afirmó el senador Uribe, que deberá ir al alto tribunal el próximo 8 de octubre.



